贯通隋唐洛阳城历史轴线！洛阳一批城市提质重点项目集中签约

在15日召开的洛阳市城市提质工作会议上，部分城市提质重点项目集中签约，按下项目建设“加速键”。

在15日召开的洛阳市城市提质工作会议上，部分城市提质重点项目集中签约，按下项目建设“加速键”。 在15日召开的洛阳市城市提质工作会议上，部分城市提质重点项目集中签约，按下项目建设“加速键”。 隋唐洛阳城文化保护传承利用项目 项目内容：实施洛浦秋风、九洲池提升改造、宫城东廊、天街夜游等项目，进一步贯通隋唐洛阳城历史轴线，恢复历史格局，丰富隋唐洛阳城文旅业态。 龙门石窟艺术保护展示中心及综合提升项目 项目内容：龙门石窟艺术保护展示中心项目包含基本展厅、数字展厅、整窟3D打印厅、球幕影厅、文创配套等。综合提升项目重点建设西南服务区一期，西北服务区、东北服务区及东山片区、大石门及白园码头等提升改造项目。 老城区东西南隅历史文化街区修缮保护与活化利用项目 项目内容：项目主要建设文物保护与展示工程、古城内道路基础设施建设工程、传统风貌建筑改造工程。 西工区火车站片区提质更新项目 项目内容：对金谷园社区实施微改造，完善周边配套基础设施，打造洛阳文旅集散体验中心，建设文体产业园及智慧医养社区，同时实施两处保障性安居工程。 瀍河区铜驼暮雨片区提质更新项目 项目内容：包括综合交通枢纽提升改造、老旧小区提升改造、完整社区建设、铜驼暮雨及东关大街改造提升、景观提升及水系改造建设等。 洛阳市关林片区城市更新项目 项目内容：主要有关圣坊、二郎庙特色街区等提升改造项目。 栾川县伊河上游生态综合治理项目 项目内容：综合实施河道生态治理工程、景观绿化工程、供水工程、污水处理工程等，着力提高伊河河道行洪保障能力，修复伊河生态功能，改善周边生态环境，完善西片区基础设施建设。 城市阳台东下池片区城市更新项目 项目内容：项目以“‘体育+’功能引擎”和“文旅综合阳台”作为片区内部功能升级的主要内核，主要建设生活服务共享中心等，配套数字科技产业、城市停车服务。 涧西区牡丹广场片区城市更新建设项目 项目内容：打造725所船舶新材料科技产业社区，实施广州市场步行街建设提升，引入吸引年轻人的商业业态，打造新的地标性青年聚集地。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）