全市城市提质工作会议召开

江凌讲话 张玉杰作具体部署 孙延文、王森出席

15日，全市城市提质工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实中央城市工作会议精神，总结近年来城市提质工作成效，对进一步做好新形势下城市提质工作进行再部署再推动，动员全市上下以城市更新为重要抓手，不断增强城市聚合力承载力竞争力，为现代化洛阳建设提供坚实支撑。

市委书记江凌出席会议并讲话。市长张玉杰安排部署具体工作。孙延文、王森等相关在洛市级领导出席会议。

会议指出，做好新形势下城市工作，必须持续转变思维理念。要把城市更新作为城市提质的重点，深刻把握党中央关于城市发展阶段性特征的重大判断，坚持走内涵式发展道路，推动城市发展方式与城市发展阶段相适应。要以城市更新为抓手做大城市经济，持续抓好文商旅特色街区建设、平台经济发展、科技产业社区建设等工作，实现城市品质提升与经济发展的良性互动。要更加善用市场手段推动城市更新，用好政策性金融工具，策划一批有运营价值的项目，为城市更新注入更多金融“活水”。要统筹好城市更新和城市治理，不断提升社区治理水平，提升城市文明水平和精神气质，建设安全可靠的韧性城市，加快推进城市治理体系和治理能力现代化。

会议强调，要把握城市更新关键工作，突出城市更新重点，以交通设施、城市管网、公共服务设施为重点抓好重大基础设施建设，以“十大片区”为重点抓好片区更新改造，下更大力气推进完整社区建设，让城市更好地聚合资源、造福群众、服务发展；选准城市更新项目，梳理一批对城市功能品质提升有重要意义、有稳定运营收益、具备实施条件的项目，坚持抓大不放小，加强项目策划，推动一批重点项目尽快落地实施；提升设计建设水平，树立更高标准，提高美学素养，拓宽视野格局，深化设计研究，严格质量监管，更好彰显城市的品质品位；抓好资金筹措和统筹，全力争取上级专项资金，注重用好政策性金融，积极引导社会资本参与，严防新增隐性债务，为城市更新提供有力资金支持。各级党员领导干部要大力弘扬极端负责的工作作风，增强事业心和责任感，走好群众路线，切实把关键的工作抓具体，为城市建设发展作出更大贡献。要建立健全工作机制、激励机制、监督机制，推动城市提质工作不断取得新成效，让城市更具竞争力、群众生活更幸福。

会议总结了城市提质工作成效，对做好下步工作作了部署。会议指出，近年来，全市上下认真落实城市提质“351”工作举措，在城市经济、交通格局、公共服务、城市更新、县城建设、风险化解等方面取得显著突破。下一步，要下大力气实施城市更新工程、交通提速工程、公共服务提升工程、县域城镇化提质工程、城市治理提标工程、城市风险化解攻坚工程，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。要健全工作机制，突出规划引领，强化资金保障，严格督导奖惩，确保各项目标任务落实落细。

会上，隋唐洛阳城文化保护传承利用等8组项目进行现场签约，老城区、西工区、文旅集团、国晟集团作了交流发言。

各县区和市直有关部门主要负责同志、金融机构代表等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊 赵晨熹)