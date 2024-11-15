连续三天！洛阳伊水游园上演“露营狂欢”

伊水河畔，晚风轻抚，暮色中的游园逐渐被星光点亮。8月15日，洛阳伊水游园八里堂段摇身变为“城市露营地”，天幕帐篷星罗棋布，美食市集香气缭绕，这场以“快乐消夏·自在户外”为主题的“洛YOUNG城市露营生活季”正式开启，将从15日持续至17日，为市民带来一场融合自然、音乐、美食与社交的沉浸式露营体验。

伊水河畔，晚风轻抚，暮色中的游园逐渐被星光点亮。8月15日，洛阳伊水游园八里堂段摇身变为“城市露营地”，天幕帐篷星罗棋布，美食市集香气缭绕，这场以“快乐消夏·自在户外”为主题的“洛YOUNG城市露营生活季”正式开启，将从15日持续至17日，为市民带来一场融合自然、音乐、美食与社交的沉浸式露营体验。

蓝天、白云、青草地，搭配精心布置的花境和帐篷，白天的伊水游园是自然和艺术的“出片地”。不少年轻人身着休闲装，在草坪上支起天幕，摆上折叠桌椅，备好水果、冷饮和烧烤，三两好友围坐畅聊，或玩起桌游，享受难得的悠闲时光。

当暮色降临，“会发光”的彩色气球随风摇曳，这里变成“夜色氛围组”。伴随着动感的电音和DJ打碟声，一场露天派对在草地上热烈开场，露营灯、荧光棒与星空交相辉映，营造出梦幻氛围。

“露营就像是成年人的过家家，既能亲近自然，又能放松心情。”来自洛龙区的刘女士说，这里离家只有几公里，环境好、设施全，周末带孩子来体验户外生活很合适。

记者看到，活动现场设置有多个功能分区，规划了“精致露营家”“野餐帐篷屋”“不怕热的基因”“户外BGM”“特别企划”“草地发光计划”等六大活动板块，涵盖露营装备展示、野餐体验、户外游戏、音乐演出、创意市集等丰富内容，汇聚雨果的天台、东山宾馆等30余家优质品牌入驻，提供美食、手作、户外装备等多样化服务，让市民感受精致露营的魅力。

为应对初秋的余热，主办方还贴心准备了“清凉配方”——趣味冰块装置成为打卡迷宫，儿童戏水池更是亲子家庭的最爱，孩子们可以在安全的水域中尽情玩耍。

根据计划，伊水游园八里堂段活动将持续至8月17日，每天16:00至22:00进行，活动全面开放、无须门票，市民游客均可来现场免费参与。

城里“撒欢”没过瘾？洛阳周边县区的分会场同样精彩纷呈。据悉，2025“洛YOUNG城市露营季”采取“1+6+N”模式，除伊水游园八里堂段主会场外，还在嵩县陆浑湖、栾川伏牛山四季旅游度假区、孟津魏坡新序、伊滨区伊水游园求是段等地设置6个分会场“接力”，结合当地特色推出篝火晚会、山谷音乐会、水上运动、咖啡书吧、机车特技等活动，打造全域联动、层次丰富的露营体验。

约上三五好友，共赴自由浪漫之约吧！(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图)