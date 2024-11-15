遭遇强对流天气该怎么办？快来查收应对指南

今天，洛阳市阳光重现，闷热回归。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，今明两天洛阳市受副热带高压边缘气流影响，云系较多，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨。下周，周中期洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。周后期受副高和中低层辐合影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。

具体预报如下：

今天夜里：阴天间多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气。

16日(周六)：多云到晴天，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，偏南风2级～3级，气温24℃～34℃。

17日(周日)：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温24℃～35℃。

18日(周一)：晴天间多云，气温25℃～35℃。

19日(周二)：晴天转多云，气温25℃～36℃。

20日(周三)：多云间阴天，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～36℃。

21日(周四)：多云到阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～35℃。

22日(周五)：阴天间多云，有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～34℃。