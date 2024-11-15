洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

遭遇强对流天气该怎么办？快来查收应对指南
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.15 22:40
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
 

　　今天，洛阳市阳光重现，闷热回归。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，今明两天洛阳市受副热带高压边缘气流影响，云系较多，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨。下周，周中期洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。周后期受副高和中低层辐合影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：阴天间多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气。

　　16日(周六)：多云到晴天，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，偏南风2级～3级，气温24℃～34℃。

　　17日(周日)：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温24℃～35℃。

　　18日(周一)：晴天间多云，气温25℃～35℃。

　　19日(周二)：晴天转多云，气温25℃～36℃。

　　20日(周三)：多云间阴天，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～36℃。

　　21日(周四)：多云到阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～35℃。

　　22日(周五)：阴天间多云，有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～34℃。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八...
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
  • ·儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中信重工“机器人军团”亮相世界...
  • 沁伊高速上跨陇海铁路桥梁转体成功
  • 新一轮降雨来了！洛阳市防办发布...
  • 洛阳龙门站乘客能否免安检换乘地...
  • 安喜门生态停车场加紧建设
  • 洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
  • 汝阳东堡村稻田小镇：稻田绘制好...
  • 江凌调研金融信息平台建设工作
  • 洛阳今夜局部有大雨或暴雨 警惕短...
  • 新安县铁门镇：“订单辣椒”助农增收
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宜阳县莲庄镇：特...
    深耕中药材产业 群...
    特富特电磁科技：...
    新能源产业园建设...
    洛阳头条
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
    疾控专家：基孔肯...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605