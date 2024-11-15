张玉杰主持召开市政府常务会议

15日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究防汛、普惠托育服务、经开区高质量发展等工作。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话等精神。会议强调，要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，按照省委、市委工作要求，科学精准调度，在政策争取、项目建设、助企纾困、提振消费、防化风险等方面聚力加力，巩固拓展经济回升向好势头，确保完成全年目标任务。要科学编制“十五五”规划，立足自身特色，聚焦大事要事，合理确定发展目标、主要任务、思路举措，以高水平规划统筹引领高质量发展。

会议传达学习了习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神，集体学习法规条例。会议强调，当前我市仍处于主汛期，尤其是降雨时空分布不均，极端天气的突发性、不确定性愈加明显。各级各部门要坚决克服麻痹思想，始终绷紧防大汛、抢大险、救大灾这根弦，全面落实防汛救灾责任制，落细各项防范应对措施，健全临灾转移避险机制，加强值班值守、实战演练和调度督导，提高防灾减灾救灾能力，确保应对从容、安全度汛。

会议研究了普惠托育服务工作。会议强调，普惠托育服务事关千家万户，是重要的民生工程、发展工程。要坚持试点先行，发挥国家政策支持引导作用，推广社区“嵌入式”托育，鼓励幼儿园就地增设转化，推动托育供给扩容提效。要加强常态监管，完善管理规范、价格形成机制，加强行业自律监督，守牢安全健康底线，更好满足群众优质、可及、便捷托育服务需求。

会议研究了经开区高质量发展等工作，强调要加大工作统筹力度，发挥经开区体制机制优势，完善片区联动机制，激发改革动力创新活力。要强化争先进位意识，紧盯目标任务，细化工作举措，做实督导考核，加快做大做强主导产业、培育特色产业集群，为经济高质量发展注入强劲动能。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)