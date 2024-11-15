洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳老城一小区污水管道疑似破裂 污水横流影响居民生活
洛阳老城一小区污水管道疑似破裂 污水横流影响居民生活
来源: 洛阳网 2025.08.15 18:17
　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，老城区粮兴新居小区7号楼2单元的污水管道疑似破裂，导致污水横流，臭气熏天，严重影响居民生活。

　　14日下午，记者在该小区看到，7号楼2单元楼道及门前有不少污水，居民用门板或砖块搭建临时“栈道”。因地面湿滑，且有一股刺鼻臭气，居民捏着鼻子小心翼翼经过。

　　“污水就是从这里流出来的。”小区居民孙先生指着楼道内一面墙上凿开的洞说，大半年前，从墙上往外渗水，起初大家以为是1楼业主家里漏水了，后来渗水越来越严重，不仅墙面受浸泡起皮，渗出的水还散发着恶臭。前不久，1楼业主找来维修工人将墙凿开检查渗水原因，不料污水顺着凿开的洞流了出来。

　　污水从哪里流出来的呢？该小区是一个老旧小区，居民怀疑污水管道年久老化，其中埋在地下的部分发生破裂，导致污水流出，将地下层渗透了。

　　居民卢先生说，小区没有物业公司管理，他们向所属的老城区建安门街道北大街社区反映，社区工作人员查看后提出让居民自行解决。2023年，他们小区曾进行过改造，当时污水管道没出问题，施工方未对污水管道进行更换。目前出现这样的问题，他们希望借助有关政策，对污水管道进行更换。

　　随后，记者又来到北大街社区了解情况。社区工作人员表示，他们接到群众反映的问题后实地进行了查看，确实存在污水流出问题。社区也非常着急，希望尽快把这个事情解决，不影响居民的出行和生活。他们在每家每户门前张贴了通知，邀请居民参加座谈会，商议解决问题的办法。

　　15日，记者从卢先生处了解到，当日上午，建安门街道、北大街社区工作人员与居民代表一起商量对策，居民代表表达了他们的诉求，工作人员表示会将情况上报，尽快给居民答复。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）
