洛阳市级实验室绩效评估启动！获评优秀将有资金奖励

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年度洛阳市级重点实验室评估工作即日起启动。根据相关办法，绩效评估结果为“优秀”的实验室，洛阳市财政将给予30万元一次性奖励。

洛阳市级重点实验室评估体系涵盖研发水平与贡献、实验室建设与人才培养等一级指标，以及承担科研项目、代表性成果水平、成果转化及公共服务人才培养、仪器设备共享等二级指标，旨在推动实验室聚集人才、承接项目、产出成果，更好服务高水平国家创新型城市建设。

评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。优秀比例不超过年度参加评估总数的10%。若年度参加评估实验室数量少于10家，可根据评估结果确定1家优秀。对于绩效评估结果为不合格的实验室，责令其限期整改，参加下一年度实验室绩效评估。放弃参加下一年度绩效评估或者参加评估仍为不合格的，撤销其市级重点实验室资格。

实验室依托单位须首先开展自评，评估数据时间范围为2022年1月1日至2024年12月31日。相关单位通过全面总结梳理三年来建设运行情况，对照洛阳市重点实验室绩效评估指标体系进行自评打分，编制《洛阳市重点实验室三年绩效评估报告》，并在8月25日前提交至所在县区科技局或高校科研管理部门。其后，经主管部门初评和洛阳市科技局复评后，研究确定最终评估结果，并进行网上公示。咨询电话0379-63932963。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）