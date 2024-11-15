破解引才融资难题！洛阳国企民企“面对面”共探协同发展新路径

14日，洛阳市“河洛益企·政在行动”国有企业和民营企业合作发展座谈交流活动举行，近百家民营企业代表与国企负责人展开深度对话，共同探索协同发展新路径。

交流会现场，洛阳国晟集团、人才集团、科创集团、产融集团等国企负责人，围绕“供应链金融与资产盘活”“引才汇智”“产业基金赋能”“类金融服务”“洛e融数智平台”等主题进行政策宣讲，系统解读了支持民营企业纾困发展的具体举措和服务路径。

在“引才汇智”主题分享环节，洛阳市人才集团负责人针对企业引才痛点，进行了深入剖析。该负责人指出，中高端人才市场上普遍存在“被动求职”现象——大量优秀人才并不活跃于常规招聘渠道。结合生动案例，相关负责人详细介绍了其“高端人才猎聘业务”如何精准触达并吸引这些潜在精英，有效解决企业在引进关键人才时面临的“看不见”“找不准”等难题，为企业突破人才瓶颈提供了专业方案。

在随后的互动环节中，近百家民营企业代表，就人才招聘、融资渠道、资源对接等实际需求与国有企业面对面交流，多项合作意向在现场达成初步共识。“这样的对接活动精准务实，让我们对政策红利和合作机会有了更清晰的把握。”参与活动的民营企业代表表示，通过与国企的直接沟通，不仅解决了部分发展中的困惑，更看到了产业链协同的广阔空间。

“将以此次座谈会为抓手，持续跟踪对接成果，推动政策落地和合作深化，让国企民企在资源共享、技术共研、市场共拓中实现更高质量发展。”洛阳市民营经济发展局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 田米杰）