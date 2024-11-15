近200名跆拳道小将来洛赶考

近日，2025年“全民健身活动日”系列活动暨中国跆拳道协会千人晋级晋段·河南站第三场次考试大会在涧西区行知实验学校体育馆举行，来自全省多个城市的近200名跆拳道小将来洛赶考。
本次晋级晋段考试由中国跆拳道协会主办，河南省跆拳道运动协会承办，旨在检验河南省跆拳道运动水平，培养后备人才，促进跆拳道运动蓬勃开展。
近年，洛阳跆拳道项目呈现出“竞技突破与全民普及双丰收”良好态势。在刚结束的河南省青少年跆拳道冠军赛上，洛阳队勇夺9金10银10铜，创近十年最佳战绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
