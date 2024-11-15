洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

水蜜桃书记“云端”架起产销桥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.15 08:59
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
覃大寨(穿红马甲者)与公益助农主播一起直播销售桃子

　　“我们村的蟠桃红润饱满，水蜜桃清甜多汁，包您吃了还想吃……”5日傍晚，在宜阳县上观乡上观村村民委员会大院里，直播带货正火热进行。

　　直播间里，驻村第一书记覃大寨正对着手机镜头，举起一颗红润饱满的桃子，与一名公益助农主播一道，热情地向网友推介。

　　覃大寨是宜阳县民政局的一名工作人员，2025年3月被派驻到上观村担任第一书记。他告诉记者，上观乡独特的自然资源非常适合发展优质林果产业，上观村近年来根据乡里的统一规划，种植了近800亩桃树，有蟠桃、油桃、水蜜桃等品种，成熟期从每年6月一直持续到10月底。

　　上观乡的桃子皮薄肉厚、甜度高、汁水丰富，深受市场青睐，但每年丰收时，村民都会有“喜悦的烦恼”。

　　“咱乡在宜阳县西南深山里，交通运输不方便，我们自己将成熟的桃子运出去卖损耗很大，直接卖给收桃的商贩，价格又比较低。”果农孟雷说。

　　今年，覃大寨早早就开始谋划销路。5月起，他就主动对接助农惠民志愿者团队在城区设置临时摊位，还自学视频拍摄、剪辑，在抖音、快手等平台发布销售信息，向宜阳县电商中心直播团队学习直播技巧，通过线上、线下渠道进行销售，让田间鲜果直销到市民手中。

　　7月底开始，覃大寨邀请宜阳县的助农主播走进上观村，依托其直播间，帮果农将水蜜桃从田间地头送到“云端”。

　　“上观水蜜桃皮薄多汁、香气扑鼻，是国家农产品地理标志认证产品，还入选了全国名特优新农产品目录。最近天气炎热，咱村的农户都是早上采摘、下午发货，家里有老人、小孩的可以拍稍微软一点的，想吃脆桃或者距离较远的可以在后台留言，给您发稍微硬点的，更易运输……”直播间里，覃大寨通过镜头，向网友推介上观水蜜桃，助力乡村产业发展。

　　没有专业的话术，只有热情的互动；没有辞藻华丽的宣传，只有严格把控的每一颗桃子的品质……这位被村民称为“水蜜桃书记”的驻村第一书记，用真诚和质朴赢得了网友的一个个订单。

　　“每天的直播销售订单在100个左右，每单3公斤。”覃大寨说，通过各个渠道，最近每天鲜桃销量稳定在750公斤左右，均价比直接卖给批发商贩高了许多。

　　手机架起产销桥，桃香飘出万重山。依托上观水蜜桃良好的品牌效应，覃大寨带领村里的果农搭上电商快车，不仅拓宽了销路，让田间鲜果直销到全国各地，还让农户鼓起了腰包。

　　当晚直播结束后，覃大寨和村民们围坐在一起，复盘直播情况，策划下一次“云端”出境。覃大寨说，他要带动更多村民参与直播带货，让手机变身“新农具”，把村里的高品质农产品更好地销售出去，带动老百姓持续增收致富。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张亚波 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八...
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
  • ·儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中信重工“机器人军团”亮相世界...
  • 沁伊高速上跨陇海铁路桥梁转体成功
  • 新一轮降雨来了！洛阳市防办发布...
  • 洛阳龙门站乘客能否免安检换乘地...
  • 安喜门生态停车场加紧建设
  • 洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
  • 汝阳东堡村稻田小镇：稻田绘制好...
  • 江凌调研金融信息平台建设工作
  • 洛阳今夜局部有大雨或暴雨 警惕短...
  • 新安县铁门镇：“订单辣椒”助农增收
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳热力集团有限...
    宜阳县莲庄镇：特...
    洛阳头条
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
    疾控专家：基孔肯...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605