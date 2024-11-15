水蜜桃书记“云端”架起产销桥

“我们村的蟠桃红润饱满，水蜜桃清甜多汁，包您吃了还想吃……”5日傍晚，在宜阳县上观乡上观村村民委员会大院里，直播带货正火热进行。

覃大寨(穿红马甲者)与公益助农主播一起直播销售桃子

直播间里，驻村第一书记覃大寨正对着手机镜头，举起一颗红润饱满的桃子，与一名公益助农主播一道，热情地向网友推介。

覃大寨是宜阳县民政局的一名工作人员，2025年3月被派驻到上观村担任第一书记。他告诉记者，上观乡独特的自然资源非常适合发展优质林果产业，上观村近年来根据乡里的统一规划，种植了近800亩桃树，有蟠桃、油桃、水蜜桃等品种，成熟期从每年6月一直持续到10月底。

上观乡的桃子皮薄肉厚、甜度高、汁水丰富，深受市场青睐，但每年丰收时，村民都会有“喜悦的烦恼”。

“咱乡在宜阳县西南深山里，交通运输不方便，我们自己将成熟的桃子运出去卖损耗很大，直接卖给收桃的商贩，价格又比较低。”果农孟雷说。

今年，覃大寨早早就开始谋划销路。5月起，他就主动对接助农惠民志愿者团队在城区设置临时摊位，还自学视频拍摄、剪辑，在抖音、快手等平台发布销售信息，向宜阳县电商中心直播团队学习直播技巧，通过线上、线下渠道进行销售，让田间鲜果直销到市民手中。

7月底开始，覃大寨邀请宜阳县的助农主播走进上观村，依托其直播间，帮果农将水蜜桃从田间地头送到“云端”。

“上观水蜜桃皮薄多汁、香气扑鼻，是国家农产品地理标志认证产品，还入选了全国名特优新农产品目录。最近天气炎热，咱村的农户都是早上采摘、下午发货，家里有老人、小孩的可以拍稍微软一点的，想吃脆桃或者距离较远的可以在后台留言，给您发稍微硬点的，更易运输……”直播间里，覃大寨通过镜头，向网友推介上观水蜜桃，助力乡村产业发展。

没有专业的话术，只有热情的互动；没有辞藻华丽的宣传，只有严格把控的每一颗桃子的品质……这位被村民称为“水蜜桃书记”的驻村第一书记，用真诚和质朴赢得了网友的一个个订单。

“每天的直播销售订单在100个左右，每单3公斤。”覃大寨说，通过各个渠道，最近每天鲜桃销量稳定在750公斤左右，均价比直接卖给批发商贩高了许多。

手机架起产销桥，桃香飘出万重山。依托上观水蜜桃良好的品牌效应，覃大寨带领村里的果农搭上电商快车，不仅拓宽了销路，让田间鲜果直销到全国各地，还让农户鼓起了腰包。

当晚直播结束后，覃大寨和村民们围坐在一起，复盘直播情况，策划下一次“云端”出境。覃大寨说，他要带动更多村民参与直播带货，让手机变身“新农具”，把村里的高品质农产品更好地销售出去，带动老百姓持续增收致富。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张亚波 文/图）