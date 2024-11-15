栾川县人民检察院：应听证尽听证 阳光司法赋能基层治理

“今天听证的9起拟作相对不起诉案件，我们将充分听取各方意见，确保每起案件都经得起法律和群众的检验。”近日，在栾川县人民检察院听证室内，检察官陈艳武主持召开了一场公开听证会。

“今天听证的9起拟作相对不起诉案件，我们将充分听取各方意见，确保每起案件都经得起法律和群众的检验。”近日，在栾川县人民检察院听证室内，检察官陈艳武主持召开了一场公开听证会。

听证会上，检察官介绍了这9起案件的相关情况，围绕犯罪嫌疑人的犯罪情节、社会危害性等方面，详细阐述了拟作不起诉决定的理由和法律依据。听证人员经过认真评议，一致同意检察机关拟作相对不起诉决定。

“那天晚上，我父亲突发心脏病，情况危急，救护车一时赶不到，我一时心急就开车送他去医院。”听证会审议王某危险驾驶案时，他陈述道，“我知道酒后驾车违法，但当时真的没有别的选择。”

对于这起案件，检察官补充说明：经调查核实，王某血液酒精含量虽达到酒驾标准，但情节较轻，且确系因紧急送医，事后积极配合调查，并深刻悔过。

“感谢检察机关的理解和宽大处理，我今后一定严守法律，绝不再犯，同时也会向身边人宣传酒驾的危害。”听到听证员一致同意对其作相对不起诉处理后，王某含泪承诺。

“法律是刚性的，但司法应当有温度。王某的行为虽构成犯罪，但动机特殊，社会危害性较小，检察机关的不起诉决定既符合法理，也兼顾了人情，体现了‘宽严相济’的司法理念。”听证员、栾川县政协委员韦吾雷在评议时认为，公开听证既保证同类案件处理标准统一、消除当事人的疑虑，又体现了司法为民的温度，有助于当事人真正认罪悔罪改过自新。

这次公开听证是栾川县人民检察院创新“党建+听证”工作模式，赋能基层治理的一个缩影。近年，栾川县人民检察院在12309检察服务中心设立党员示范岗，由党员业务骨干带头办理听证案件，听证案件数量持续上升，推动解决了一大批实际问题，真正发挥了“办理一案、教育一片、治理一域”叠加效应。

“公开听证，兼听则明！这种将心比心的司法，晒办案过程、亮案件处理依据，以群众看得见、听得懂的方式释法说理，是老百姓最需要的公平正义，也是鲜活生动的法治课。”栾川县人民检察院有关负责人表示，将努力打造“阳光听证”品牌，通过“应听证尽听证”让检察权在阳光下运行，以更加贴近群众的检察履职助力基层治理，更好地把法律文书上的白纸黑字变成群众生活中的真切获得。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 白全忠 文/图）