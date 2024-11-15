西工区014中心社区通过三方联动有效缓解小区停车难问题

“登记车牌信息、联系方式，即可通行。”昨日上午，市民王建军驱车来到西工区体育场路8号院。登记后，他开车进入小区，直奔小区内一所医院看病。

小区内新建停车场

“以前，外来车辆不让进小区，从小区门口走路去医院得20分钟。现在开车进来，三五分钟就到了。”谈及以前，王建军心有感触。

外来车辆进不了小区，核心问题在于小区车位过于紧张。体育场路8号院位于西工区西工街道014中心社区，小区内不仅有54栋住宅楼，还有医院、学校、体育馆等综合服务设施。

小区车位数量本就不足，加之楼房密度大、主干道和楼房前后空闲面积小，使得新增车位十分困难。“一到上下班、上下学高峰期，车位就更紧张了。”014中心社区党委书记吉宇说。

停车位涉及群众切身利益，各方诉求不一致，仅靠居民自发协商或物业单方面管理难以有效解决问题。014中心社区坚持党建引领，由社区党委牵头建立社区党委、小区物业、业委会代表三方联动机制，多次召开三方联动会议，协调解决小区停车难题。

用地、资金，是解决小区车位问题的核心内容。每一次三方联动会议，大家都围绕这两个问题进行充分讨论。

“新增车位最好位置方便、分布广泛一些。”居民诉求很直接。

“小区情况我们最熟悉。”物业工作人员表示，“有几片利用率不高的地块，大家可以一起看看合适不合适。但资金问题单靠物业无法解决。”

“资金问题大家一起想办法，社区党委为大家协调。”社区党委工作人员表示。

在社区党委引领下，类似的联动会议共计召开13次，广泛征求居民意见，最终制定了多种解决方案。

经过近些年的努力，014中心社区通过拆除院内废弃建筑、硬化缺少管理的裸露土地、改建闲置区域等方式，扩改建3个停车场，新增260个车位。同时，配备充电桩11个、翻新非机动车停车棚17个，有效缓解居民停车难、充电难等问题，惠及居民2000余户。

014中心社区通过广泛征集群众意见、三方联动成功破解小区停车难题，显著提升社区治理效能，切实改善了居民生活环境。这正是西工街道进一步深化党建引领基层高效能治理的生动实践。下一步，西工街道将坚持党建引领基层高效能治理，持续推广三方联动机制，变“政府主动、群众接受”为“群众点单、政府买单”，推动各方各司其职、相互配合，共同参与社区建设和管理，协调解决社区管理难题。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 赵丹 文/图）