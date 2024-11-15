当“铁皮柜”遇上“洛阳味”

近日，我市钢制家具协会与市食品行业协会举办交流活动，涉及两大产业的全市70家重点企业代表齐聚一堂，共话联动发展之道。

一个制造办公家具，一个生产民生食品，似乎不相关的两个行业，缘何聚在一起？

“洛阳制造业的转型升级需要这样的行业融合思维和务实合作，钢制家具和食品行业在创新转型、产业链上下游协同发展等领域，有着广阔的合作空间。”市工信局相关负责人表示。

其中，作为享誉国内外的特色产业集群，我市钢制家具产业去年营收规模已超220亿元。占地面积5000余亩、总投资130亿元的伊滨区庞村、寇店智能家居产业园部分建成投产，全市钢制家具产业发展势头更猛。今年上半年，伊滨区钢制家具出口额同比增长34.5%，实现了产业升级新突破。

作为我市重要的民生产业和传统优势产业，洛阳食品产业规模已达百亿元，正大、万省生物、春都等龙头企业持续引领行业升级。今年以来，全市积极贯彻落实“数字三品”战略，大力实施数字化转型，促进“增品种、提品质、创品牌”，今年上半年，全市规上食品企业(含酒及饮料)营收规模约40亿元，同比增长13.72%，增速为历年最高。

随着深入对接，当日，一批签约项目落地。未来我市两项产业将打通供应链壁垒，钢制家具企业要深入了解食品企业在仓储物流、终端陈列、设备升级等环节对钢制产品的多元化需求，食品企业则要为钢制家具企业员工餐厅、客户礼品等场景提供定制化解决方案；拓展市场协同空间，两家协会将强化交流在展会组织、会展陈设等方面的先进经验，借鉴双方在电商平台运营、数字化营销等领域的销售模式，力争实现发展新突破；建立常态化交流机制，我市钢制家具、食品企业将定期开展联合调研、经验分享等活动，搭建持续沟通、深度合作的稳固平台，促进信息互通与资源共享。

“这样的跨界交流，我们非常欢迎。钢制家具和食品行业在智能化改造、年轻化市场开拓以及出海运营等方面的共同话题还有很多，期待后续的强化合作。”市钢制家具协会秘书长张会群说。

根据工作安排，我市将共同探索产业链上下游的协同发展机遇，携手构建“优势互补、互利共赢”产业新生态，为加快推动制造业高质量发展不断注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李雨晴）