洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

当“铁皮柜”遇上“洛阳味”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.15 08:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，我市钢制家具协会与市食品行业协会举办交流活动，涉及两大产业的全市70家重点企业代表齐聚一堂，共话联动发展之道。

　　一个制造办公家具，一个生产民生食品，似乎不相关的两个行业，缘何聚在一起？

　　“洛阳制造业的转型升级需要这样的行业融合思维和务实合作，钢制家具和食品行业在创新转型、产业链上下游协同发展等领域，有着广阔的合作空间。”市工信局相关负责人表示。

　　其中，作为享誉国内外的特色产业集群，我市钢制家具产业去年营收规模已超220亿元。占地面积5000余亩、总投资130亿元的伊滨区庞村、寇店智能家居产业园部分建成投产，全市钢制家具产业发展势头更猛。今年上半年，伊滨区钢制家具出口额同比增长34.5%，实现了产业升级新突破。

　　作为我市重要的民生产业和传统优势产业，洛阳食品产业规模已达百亿元，正大、万省生物、春都等龙头企业持续引领行业升级。今年以来，全市积极贯彻落实“数字三品”战略，大力实施数字化转型，促进“增品种、提品质、创品牌”，今年上半年，全市规上食品企业(含酒及饮料)营收规模约40亿元，同比增长13.72%，增速为历年最高。

　　随着深入对接，当日，一批签约项目落地。未来我市两项产业将打通供应链壁垒，钢制家具企业要深入了解食品企业在仓储物流、终端陈列、设备升级等环节对钢制产品的多元化需求，食品企业则要为钢制家具企业员工餐厅、客户礼品等场景提供定制化解决方案；拓展市场协同空间，两家协会将强化交流在展会组织、会展陈设等方面的先进经验，借鉴双方在电商平台运营、数字化营销等领域的销售模式，力争实现发展新突破；建立常态化交流机制，我市钢制家具、食品企业将定期开展联合调研、经验分享等活动，搭建持续沟通、深度合作的稳固平台，促进信息互通与资源共享。

　　“这样的跨界交流，我们非常欢迎。钢制家具和食品行业在智能化改造、年轻化市场开拓以及出海运营等方面的共同话题还有很多，期待后续的强化合作。”市钢制家具协会秘书长张会群说。

　　根据工作安排，我市将共同探索产业链上下游的协同发展机遇，携手构建“优势互补、互利共赢”产业新生态，为加快推动制造业高质量发展不断注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李雨晴）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八...
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
  • ·儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中信重工“机器人军团”亮相世界...
  • 沁伊高速上跨陇海铁路桥梁转体成功
  • 新一轮降雨来了！洛阳市防办发布...
  • 洛阳龙门站乘客能否免安检换乘地...
  • 安喜门生态停车场加紧建设
  • 洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
  • 汝阳东堡村稻田小镇：稻田绘制好...
  • 江凌调研金融信息平台建设工作
  • 洛阳今夜局部有大雨或暴雨 警惕短...
  • 新安县铁门镇：“订单辣椒”助农增收
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳热力集团有限...
    宜阳县莲庄镇：特...
    洛阳头条
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
    疾控专家：基孔肯...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605