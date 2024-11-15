洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市政协开展“提案办理协商进委局”活动
洛阳市政协开展"提案办理协商进委局"活动
来源: 洛阳网 2025.08.15 08:32
　　昨日，市政协组织部分政协委员走进市卫健委，开展“提案办理协商进委局”活动。

　　市卫健委通报了年度提案办理进展及全市卫生健康重点工作情况。针对政协委员提出的热点提案，提办双方展开深入协商，并在提案办理及成果深化拓展等方面达成共识，形成任务清单与落实路径。

　　该活动是市政协提升提案工作质效的创新举措之一，标志着提案办理从程序性协商向实质性协商转变，是践行全过程人民民主的生动实践。通过变“等承办单位上门”为“赴承办单位协商”，将协商阵地前移至提案办理一线、政策执行一线，实现了三个突破。即政协委员直面承办部门工作，深化知情明政；提办双方现场“解剖麻雀”，破除沟通壁垒；邀请省政协委员、智库专家参加，协同破解复杂问题，确保协商成果可操作、能落地。下一步，市政协将持续健全“提办双方面商、问题现场交办、成果跟踪问效”闭环机制，让每一份提案都成为助推高质量发展的“金钥匙”。

　　市政协副主席王淑霞参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
