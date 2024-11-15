中信重工“机器人军团”亮相世界机器人大会

记者昨日从中信重工机械股份有限公司获悉，在刚刚闭幕的2025世界机器人大会上，该企业携多款自研机器人新品亮相，以国产化核心技术、全场景解决方案彰显“洛阳智造”在特种机器人领域的技术领先优势。

参展产品(企业供图)

本届大会以“让机器人更智慧 让具身体更智能”为主题，汇聚200余家国内外优秀机器人企业，共启一场机器人行业盛宴。

在大会上，中信重工自研的“中信微”操作系统及“中信智”控制器，成为其“机器人军团”的技术底座。“中信微”系统响应时间仅60-80微秒，保障实时决策；“中信智”搭载国产ARM芯片与6T算力NPU，集成多协议接口，实现传感器无缝接入。“这两项技术已应用于人形机器人、防爆消防灭火侦察机器人等产品，为工业自动化、特种作业提供全栈技术底座，实现核心部件100%国产化。”中信重工相关负责人介绍。

聚焦高危与极端环境，在危化、矿山等场景化应用领域，中信重工在此次大会上推出多款针对性产品——

人形机器人：基于自主研发的微内核实时操作系统、智能控制器和高能量密度电池三大机器人核心零部件技术打造的全国产化自主可控人形机器人，可突破狭窄空间作业限制，用于工业生产、设备运维，助力制造业转型升级。

履带式人形智能监护机器人：配备气体探测、音视频分析系统，实时监护化工厂、油罐区作业安全，支持音频分析与自主导航，以具身交互提升危化场景安全管理水平。

四足巡检机器人：搭载智能巡检系统和即时定位系统，实现厘米级环境建模和自主智能巡检，为安全生产、消防与应急救援保驾护航。

辅助安装机器人：可实现对不同规格尺寸的管路进行识别、抓举、移动等全过程作业，也可辅助操作人员完成安装作业。

异物分拣机器人：通过视觉系统“识别”异物，再驱动多维移动抓取机械手完成“分离”动作，“感知”与“执行”的无缝衔接大幅提升运输系统的安全性。