洛阳全面加强生态环境保护治理 厚植高质量发展生态优势

8月15日是全国生态日。碧水映蓝天，青山载民意。良好生态环境，润泽百姓心田，铸就永续未来。

碧水蓝天生态美 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

2005年8月15日，时任浙江省委书记习近平同志在安吉余村考察调研时，首次提出“绿水青山就是金山银山”科学论断。

在习近平生态文明思想指引下，我市紧扣黄河流域生态保护和高质量发展战略，系统推进生态治理，生态环境质量持续改善。

青山绿水织锦绣，生态洛阳入画来。“两山”理念在河洛大地落地生根，美丽中国建设的生动实践在洛阳结出丰硕成果。

蔚蓝已成常态 清新触手可及

一呼一吸间，生命与自然相连。

截至目前，我市今年空气质量综合指数、PM10浓度、PM2.5浓度均同比下降，优良天数达到141天，同比增加5天；重污染天数0天，实现空气质量主要指标“三降一升”。

数字跃动间，蓝天更澄澈，呼吸更轻盈。每一条下降的曲线，都是治理之力的见证；每一次数据的刷新，都是大气污染防治的生动注解。

蓝天不是等来的，而是拼出来的。我市环境空气质量的持续向好，是坚持精准、科学、依法治污的结果。

前不久，河南延斌混凝土工程有限公司负责人张宾斥资600万元，购买了10台新能源商砼车。“与燃油车相比，每辆新能源车一年可减少二氧化碳排放约60吨。”他说，企业要履行社会责任，为优化环境空气质量作贡献。

铁腕整治“散乱污”企业、推动工业企业“退城进园”、实施新能源车辆推广、推进制造业“三化改造”……近年来，我市针对产业结构较重、能源结构偏煤、交通结构偏公路等结构性问题，坚持以持续深入打好污染防治攻坚战为抓手，加快推进产业布局优化，一手抓传统产业改造升级，一手抓风口产业培育壮大，实现“散乱污”动态清零，环境空气质量持续改善。

从企业绿色转型到产业焕新升级，从铁腕治污到科学施策……空气质量的数字无言，却诉说着蓝天保卫战的铿锵步履。

今日的洛阳，蔚蓝已成常态，清新触手可及。