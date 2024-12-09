洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌调研金融信息平台建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.14 19:14
江凌在调研金融信息平台建设工作时强调
创新金融服务建强信用体系有效防范风险
打通金融服务实体经济“最后一公里”

　　14日，市委书记江凌专题调研金融信息平台建设工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，创新金融服务，建强信用体系，有效防范风险，着力破解中小微企业等市场主体融资难题，打通金融服务实体经济“最后一公里”。

　　今年以来，按照市委市政府关于加快推进信用体系建设的部署，市政府办公室牵头，会同国晟集团打造了洛e融数智金融服务平台，探索打造“1个平台＋2种评价模型＋N款信贷产品”的数字普惠金融服务体系。6月下旬，该平台上线试运营以来，已上线金融产品230余款，促成授信总额达7.35亿元、贷款投放4.1亿元，惠及139家市场主体。

　　江凌来到洛e融数智金融服务平台运营中心，了解该平台金融机构入驻、产品开发、融资对接、产品智能匹配等情况，并与运营团队负责同志座谈，对进一步完善服务体系，提供更精准、更高效、更安全的金融服务等进行交流。

　　江凌指出，金融是现代经济的核心。建设高水平综合金融信息平台，通过跨部门跨领域归集信用信息、为金融机构开展企业融资活动提供服务，对提升市场主体融资便利水平具有重要意义。要进一步加强金融供需对接，聚焦中小微企业、“三农”主体等重点服务群体，让金融机构和市场主体更精准、更有效对接，为经济社会高质量发展注入更多金融活水。要加大信用信息归集共享力度，建立健全信息共享机制，通过线上线下联动，进一步打通政务、金融、企业等数据，充分运用大数据等技术对市场主体精准“画像”、进行信用评价，着力破解银企信息不对称等问题，真正让金融机构放心敢贷款、市场主体便捷贷到款。要加强融资后监管，完善工作机制，强化部门协同，动态掌握市场主体运营情况，提升安全风险监测和预警处置能力，牢牢守住安全底线，以更高质量金融服务助力现代化洛阳建设。

　　王军、陈剑锋等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
