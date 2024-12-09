14日上午，沁伊高速上跨陇海铁路桥梁转体成功。 14日上午，沁伊高速上跨陇海铁路桥梁转体成功。 当日11时许，桥梁转体工程启动。经过近100分钟平稳旋转，重达19415吨的桥体在空中顺利跨越陇海铁路，实现零误差转体对接，为沁伊高速年底全线通车奠定了坚实基础。 该工程位于洛阳市偃师区境内，是沁伊高速重点控制性工程之一。转体部分为两跨120米预应力混凝土T构桥梁。转体采用“先满堂支架现浇后平面转体”工艺，通过千斤顶推动桥墩底部球铰转盘，带动梁体顺时针精准转动84°。 沁伊高速是河南省高速公路“13445”工程重点建设项目，北起焦作市沁阳市柏香镇，南至洛阳市伊川县与汝阳县交界处，全长98.9公里，其中洛阳境内59公里，计划于2025年年底前建成通车。 沁伊高速建成后将进一步完善洛阳高速公路网络，构建综合交通运输大通道，带动沿线经济发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎 文/图)