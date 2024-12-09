洛阳移动织密反诈防护网 筑牢跨境电诈“防火墙”

当前，面对跨境电信网络诈骗案件多发高发态势，洛阳移动积极履行社会责任，以扎实有效的举措推进反诈预警防范工作，持续加大宣传力度，构建起全方位、广覆盖的反诈宣传体系，全力营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。

当前，面对跨境电信网络诈骗案件多发高发态势，洛阳移动积极履行社会责任，以扎实有效的举措推进反诈预警防范工作，持续加大宣传力度，构建起全方位、广覆盖的反诈宣传体系，全力营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。

走进洛阳移动营业厅，反诈宣传氛围扑面而来。反诈督导员会主动为到厅客户发放跨境电诈防范手册，结合真实案例细致讲解反诈知识，引导群众增强主动防诈意识，从思想上筑牢“防护堤”。

图为洛阳伊川伊尹路营业厅工作人员主动向到厅客户讲解跨境来电防诈知识

营业厅内的反诈宣传角专门设置了反诈警示区，通过悬挂醒目横幅、张贴直观海报、循环播放教育视频等多种形式，清晰揭示跨境电诈的常见手法与套路，向群众普及实用的识诈、反诈技能，让反诈知识入脑入心。

针对商超、集市等人流密集区域，洛阳移动组织工作人员开展面对面宣传。他们通过发放宣传单页、现场解答群众疑问、手把手指导安装国家反诈中心APP等方式，将反诈知识送到群众身边，切实提升基层群众的防范能力，赢得了在场群众的广泛认可。

图为洛阳宜阳分公司移动工作人员在街头发放宣传单页

线上宣传同样精准有力。洛阳移动精心制作了一批生动有趣的原创短视频、漫画海报等宣传素材，结合不同群体特点制定个性化宣传方案，依托官方微信公众号、抖音号等新媒体平台广泛传播。截至目前，已累计发送反诈推文7篇，阅读量超30万人次，让反诈声音传遍网络空间。

在强化宣传的同时，洛阳移动深化警企协同，主动派驻专职人员与公安反诈中心联合组建“警信专班”，协同开展96110跨境电诈预警劝阻工作。通过精准识别潜在受害人，累计完成跨境来电潜在受害人回访劝阻2.59万人次，有效降低了群众受骗风险，用实际行动守护群众“钱袋子”。

中国移动提醒广大用户：若确无境外通联实际需求，建议尽快关闭境外来电、短信服务，从源头减少诈骗隐患；若不慎遭遇电信网络诈骗，请立即拨打96110预警专线或110报警，以便及时处置，最大程度挽回损失。(杨宝峰、廖祥琴、高一高)