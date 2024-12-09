洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳移动织密反诈防护网 筑牢跨境电诈“防火墙”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.08.14 18:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　当前，面对跨境电信网络诈骗案件多发高发态势，洛阳移动积极履行社会责任，以扎实有效的举措推进反诈预警防范工作，持续加大宣传力度，构建起全方位、广覆盖的反诈宣传体系，全力营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。

　　走进洛阳移动营业厅，反诈宣传氛围扑面而来。反诈督导员会主动为到厅客户发放跨境电诈防范手册，结合真实案例细致讲解反诈知识，引导群众增强主动防诈意识，从思想上筑牢“防护堤”。

图为洛阳伊川伊尹路营业厅工作人员主动向到厅客户讲解跨境来电防诈知识

　　营业厅内的反诈宣传角专门设置了反诈警示区，通过悬挂醒目横幅、张贴直观海报、循环播放教育视频等多种形式，清晰揭示跨境电诈的常见手法与套路，向群众普及实用的识诈、反诈技能，让反诈知识入脑入心。

　　针对商超、集市等人流密集区域，洛阳移动组织工作人员开展面对面宣传。他们通过发放宣传单页、现场解答群众疑问、手把手指导安装国家反诈中心APP等方式，将反诈知识送到群众身边，切实提升基层群众的防范能力，赢得了在场群众的广泛认可。

图为洛阳宜阳分公司移动工作人员在街头发放宣传单页

　　线上宣传同样精准有力。洛阳移动精心制作了一批生动有趣的原创短视频、漫画海报等宣传素材，结合不同群体特点制定个性化宣传方案，依托官方微信公众号、抖音号等新媒体平台广泛传播。截至目前，已累计发送反诈推文7篇，阅读量超30万人次，让反诈声音传遍网络空间。

　　在强化宣传的同时，洛阳移动深化警企协同，主动派驻专职人员与公安反诈中心联合组建“警信专班”，协同开展96110跨境电诈预警劝阻工作。通过精准识别潜在受害人，累计完成跨境来电潜在受害人回访劝阻2.59万人次，有效降低了群众受骗风险，用实际行动守护群众“钱袋子”。

　　中国移动提醒广大用户：若确无境外通联实际需求，建议尽快关闭境外来电、短信服务，从源头减少诈骗隐患；若不慎遭遇电信网络诈骗，请立即拨打96110预警专线或110报警，以便及时处置，最大程度挽回损失。(杨宝峰、廖祥琴、高一高)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八...
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
  • ·儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场...
  • 洛阳暑期市场数码消费热 学生族成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳头条
    沁伊高速上跨陇海...
    疾控专家：基孔肯...
    暴雨来袭，这些保...
    这，就是我回不去...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605