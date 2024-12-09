洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
新一轮降雨来了！洛阳市防办发布防范应对提示
来源: 洛阳网 2025.08.14 17:48
　　14日，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布新一轮降雨防范应对提示，对监测预警研判、重点区域防范、果断转移避险、严格值班值守等工作提出要求。

　　洛阳市防办提示，本轮降雨过程与前期降水重叠度高，且局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。各级各部门要切实强化风险意识、底线思维，重点关注强降水引起的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城市内涝以及对道路交通、旅游出行等的不利影响。

　　严密监测预警研判。紧盯雨水汛情变化，密切关注气象灾害预警信号和气象风险提示，及时组织多部门联合会商研判，严格落实预警“叫应”机制，尤其是强化对基层一线责任人的临灾叫应。

　　突出重点区域防范。聚焦山洪和地质灾害易发地区、中小型水库、河道、淤地坝、尾矿库、城市积水点、桥涵隧道、老旧小区、交通干线、旅游景区以及施工工地、养老院、学校、医院等重点部位，严密巡查防守，及时排险除患。

　　及时果断转移避险。紧紧围绕“转移谁、谁组织、何时转、转到哪、怎么管”5个关键环节，推行预案上墙公示，全覆盖发放转移避险明白卡。严格执行转移避险“四个一律”要求，果断转移安置受威胁群众，对孤寡老人、留守儿童、残疾人等特殊群体落实“一对一”措施，将外来人员、施工人员等纳入避险转移范围，坚决做到应转尽转、应转早转。

　　严格值班值守和信息报送。严格落实领导带班和24小时防汛值班制度，及时准确高效做好信息报送，一旦出现突发险情、汛情，各相关单位迅速响应，领导干部靠前指挥、科学有效应对处置，最大限度减轻灾害损失。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
