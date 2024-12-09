守护“药匣子”安全！洛阳集中销毁2.12吨过期药品

洛阳回收的2.12吨过期药品，今天上午全部集中销毁！14日10时许，位于河南省登封市的河南思骏环保科技有限公司厂区内，在洛阳市检察院、洛阳市市场监管局工作人员的共同监督下，洛阳前期回收的过期药品，由工作人员驾驶叉车将其分批投入车间配料池内，经破碎、混合、泵送后入水泥窑进行高温焚烧无害化销毁。

洛阳回收的2.12吨过期药品，今天上午全部集中销毁！

14日10时许，位于河南省登封市的河南思骏环保科技有限公司厂区内，在洛阳市检察院、洛阳市市场监管局工作人员的共同监督下，洛阳前期回收的过期药品，由工作人员驾驶叉车将其分批投入车间配料池内，经破碎、混合、泵送后入水泥窑进行高温焚烧无害化销毁。

“过期药品在高温焚烧处理时，相关在线检测数据是和环保部门联网的，符合国家相关标准。”该公司相关负责人介绍，过期药品在水泥窑系统经过1400℃～1800℃高温焚烧后，被完全分解，焚烧过程产生的尾气经过专业尾气处理后，达到环保排放标准通过烟囱排入大气。

2023年起，洛阳市市场监管局依托零售药店，在全市启动“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，保障安全合理用药，提升安全用药意识。目前，该活动已在洛阳市15个县区一共设置90个过期药品回收点，负责接收市民清理家中的过期药品。