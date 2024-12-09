洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
重点宣传推介！洛阳征集绿色低碳先进技术成果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.14 16:01
　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起洛阳面向全市公开征集绿色低碳先进技术成果，并推荐优质项目入列《河南省绿色低碳先进技术成果目录(2025年)》。成功入列《目录》的技术成果，未来将获得河南省重点宣传推介，推动绿色低碳科技创新重大成果在行业中的广泛应用。

　　此次征集的对象为洛阳市境内注册的具有独立法人资格的企事业单位。征集条件包括：符合国家和河南省产业政策，符合国家和河南省资源、能源、生态环境保护相关法律法规、政策和标准，节能降碳、生态环境保护和资源循环利用效果明显的关键技术和核心装备、材料、产品等；技术、装备、材料、产品等应具有显著的节能降碳、生态环境保护与资源高效利用效果，处于国内领先或先进，知识产权清晰，技术风险可控，技术经济性突出；已在1个及以上工程化项目上完成应用示范，尚未大范围推广，具有较好的产业化前景，等等。

　　技术成果目录采取动态调整机制。已列入往年目录中的技术成果需每年重新提交申报书进行再次审核。申报单位须填写《河南省绿色低碳先进技术成果申报书》，加盖公章并附相关证明材料报送至所在地县区科技管理部门。县区科技管理部门汇总后统一报洛阳市科技局。截止日期为9月1日。咨询电话0379-63926665。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图）
