洛阳市疾控专家：基孔肯雅热可防可控可治 不必太紧张

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病。近期，基孔肯雅热在我国部分地区的传播引发关注。该疾病主要传播媒介为白纹伊蚊(俗称花蚊子)和埃及伊蚊，其中白纹伊蚊在洛阳分布广泛，防控形势不容忽视。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性蚊媒传染病。近期，基孔肯雅热在我国部分地区的传播引发关注。该疾病主要传播媒介为白纹伊蚊(俗称花蚊子)和埃及伊蚊，其中白纹伊蚊在洛阳分布广泛，防控形势不容忽视。

目前洛阳市面对的基孔肯雅热风险有哪些？前往相关流行地区的出行注意事项，出现症状应该怎么办？对于这些问题，洛报融媒记者采访到了市疾控中心传控所副所长、主管医师李永超，请他给予专业解答。

问：目前洛阳市面对的基孔肯雅热风险有哪些？

答：首先洛阳市是热门旅游目的地，游客往来频繁，存在病例输入风险。其次，最近我市经历了一轮强降雨，气温明显回落，环境相对潮湿，适合伊蚊孳生，为病毒传播提供了媒介条件，加上天气凉爽，市民室外活动增加，暴露风险随之增加。最后，随着大学、中学和小学陆续开学，校园、培训机构等人群密集场所若存在蚊虫孳生，可能会增加病毒传播效率，此外，旅游景区、商场等人员聚集区域，也可能因蚊虫活跃提升暴露风险。

问：前往相关地区的出行注意事项，出现症状应该怎么办？

答：基孔肯雅热可防可控可治，没必要太紧张。建议从国外流行区域和佛山市等正在发生疫情或存在较高的基孔肯雅热感染风险的地市返回的人员两周内应密切观察自身健康状况，一旦出现发热、关节痛或皮疹等症状，应及时就医，并主动告知医生近期旅行史。返回后也要注意防蚊虫叮咬，以防将可能的病原体通过蚊虫传播给他人。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼扬 文/图/视频）