栾川发现宋金时期墓葬？权威回应来了

近日，网传洛阳市栾川县发现宋金时期墓葬。记者从洛阳市考古研究院获悉，这是该院去年在栾川县配合一基本建设项目时考古发掘的4座宋金时期墓葬。

C15M1墓葬

在这4座墓葬中，有3座为规格较高的仿木结构砖室墓。这是栾川县首次发现宋金时期仿木结构砖室墓，为研究该区域丧葬制度、社会生活、风俗礼制等提供了一批翔实的考古资料。

去年5月至9月，经国家文物局批准，洛阳市考古研究院为配合栾川县耕莘街道办事处栾川县城西体育公园建设项目建设，对项目施工区域开展考古勘探与发掘工作，其间清理出4座宋金时期的墓葬，其中3座为仿木结构砖室墓，1座为长方形竖穴土坑墓。

砖雕窗户

考古人员介绍，此次发现的3座仿木结构砖室墓规格较高，均带有长方形的台阶式墓道，且墓室装饰考究。其中，编号为C15M1的墓室顶部为穹隆顶，上部已被破坏，墓室内部装饰有仿木结构的斗拱、门窗以及花卉砖雕。编号为C15M2墓室顶部虽已坍塌，但根据墓室结构推测应为弧形券顶，墓室内可见仿木结构的屋檐和门窗图案。编号为C15M3的墓葬顶部为弧形券顶，墓室内部装饰有仿木屋檐、门、窗及花卉图案。