中航光电发布民用航空领域解决方案
来源: 洛阳网 2025.08.14 08:23
　　日前，中航光电科技股份有限公司聚焦低空经济蓬勃发展，发布民用航空领域解决方案，包含连接器、系统集成安装平台等领域多项创新技术，为无人机物流、城市空中交通等新兴业态提供高效智能的互连技术方案。

　　在连接器产品矩阵构建上，中航光电形成了覆盖多场景需求的产品体系。其中，D38999、AS81714、J87/J88等系列高密度小型化产品遵循国际标准，可实现紧凑空间下的高效互连；ARINC600、EN4644等系列模块化产品实现信号集成化传输，可提升系统兼容性；EN2997等系列耐高温高抗振产品专为发动机恶劣环境设计；D38999HV、EV等系列大功率产品适配电动飞行器动力系统，以多元化技术突破构建连接器领域专业优势。

　　在整机电气线路互联系统(EWIS)创新上，中航光电依托多物理场集成化安装和区域整合结构等六大核心技术，可实现整机的轻量化与高可靠性设计，为复杂航空电子系统提供底层架构支撑，为EWIS作为飞机上的“神经与血管”，更好地完成电能分配、信号传输及系统控制任务提供整体解决方案。

　　在系统集成安装平台精准控制上，中航光电通过高精度流量分配、模块化集成化互联等核心技术，构建“机载电子设备集成安装系统”的高集成、高精准、高可靠控制能力，实现航空电子设备与机体结构的深度融合。

　　作为行业领先的互连技术方案提供商，中航光电将持续深化技术创新，以互连技术为纽带，推动航空产业向智能化、绿色化、全球化加速演进，聚焦电动飞行器、低空智联网等前沿领域，以先进的互连技术赋能新兴航空业态发展。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
