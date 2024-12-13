九源新材料乙烯配套一体化项目一期投产

记者昨日从洛阳九源新材料有限公司获悉，作为河南炼化百万吨乙烯项目下游配套项目之一，九源新材料乙烯配套一体化项目一期日前实现全流程贯通，标志着项目正式进入生产阶段。

该项目总投资16亿元，利用百万吨乙烯项目副产品资源，聚焦高端橡胶防老剂、高端碳材料、石油树脂和氢化树脂等高附加值产品进行延链、补链、强链。项目分两期，一期2023年7月启动，建设MIBK、RT培司、6PPD三大核心装置，历经两年建设、优化与调试，已实现自动化控制与节能环保的深度融合。

“项目一期核心产品——橡胶防老剂主要应用于橡胶、轮胎行业，具有应用广、品质高、绿色环保等特点。对于百万吨乙烯项目，该项目拉长了价值链、提升了附加值；对于我国橡胶产业，该项目为转型升级提供关键支撑。”该公司副总经理熊伟说。

橡胶防老剂6PPD以MIBK、RT培司等为原料，能防止橡胶因为长期使用或暴露在空气中而变脆、开裂，使得汽车轮胎使用寿命从1年至2年延长至8年以上。MIBK除了应用于橡胶防老剂生产，还可作为有机溶剂，广泛应用于涂料、油墨、润滑油等领域。

在工艺创新方面，企业与青岛某高校深入推进产学研合作，通过技术创新与工艺优化，使得产品能耗、物耗、纯度等指标位居行业第一方阵。其中，6PPD装置可稳定生产出纯度在99%以上的优等品，MIBK、RT培司装置生产出的产品纯度分别高达99.8%和99.7%，均显著高于优等品标准。

项目二期正在进行装置设计，预计2027年建成，将生产包覆沥青、加氢树脂、中间相沥青等，应用于锂电池负极材料、高端粘胶剂、碳纤维等生产。项目完全建成后，年销售收入预计可达16.9亿元。

“项目二期原材料将主要来源于百万吨乙烯项目的乙烯焦油、裂解萘等副产品，待投产后将进一步实现乙烯副产品就地转化、‘吃干榨净’，助力激发乙烯工业的‘乘数效应’。”熊伟说，下一步，企业将全力推动项目二期早日建成、尽快投产、迅速见效，为洛阳抢抓风口产业积蓄动能、增添助力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李璟嵩)