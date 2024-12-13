拥抱“三化改造”的战略风口（河洛谈）

启动2025年度工业节能降碳诊断服务工作，组织相关机构提供公益性节能降碳诊断服务，助企加快绿色转型；聚焦中小企业数字化转型城市试点建设，面向全国启动专业服务商遴选……最近，立足推动企业实施“三化改造”，我市接连推出新举措，致力于“借智借力”，打开洛阳产业转型升级新空间。

启动2025年度工业节能降碳诊断服务工作，组织相关机构提供公益性节能降碳诊断服务，助企加快绿色转型；聚焦中小企业数字化转型城市试点建设，面向全国启动专业服务商遴选……最近，立足推动企业实施“三化改造”，我市接连推出新举措，致力于“借智借力”，打开洛阳产业转型升级新空间。

市委多次强调，是否实施“三化改造”，过去决定了企业发展得好不好，现在则决定了企业能否活下去。在经济下行压力持续加大的当下，企业“改”得好不好，更关乎一个地方发展的前途和命运。近年来，我市在推动工业企业“三化改造”上做了许多工作，但当前仍有企业受市场不景气、资金短缺等因素影响，“不愿改”；有企业对“三化改造”缺乏清晰的目标和路径，“不会改”。这些，都需要政府部门帮忙推一把。

进一步讲，企业“不愿改”，就要加大引导和支持力度；企业“不会改”，就要让专业人干专业事。可喜的是，前不久召开的全市产业发展暨下半年经济工作推进会透露，洛阳已入选全国制造业新型技改和中小企业数字化转型“双试点”，并争取资金4亿元。国家级政策重磅加持，数亿元资金强力支持，这无疑赋予了洛阳放开手脚、大干一场的机遇和动力。

机遇抓在手上，成功才有可能。当“双试点”东风劲吹，市委第一时间作出新部署——通过政府购买服务方式为企业提供免费咨询诊断，加大行业共性问题解决方案供给力度，切实增强企业的改造意愿；面向全市产业重点领域，培育和引进一批专业的“三化改造”服务商，开展精准诊断，“一企一策”为企业策划改造项目、提供改造方案；在积极争取更多国家、省专项奖补资金的同时，通过对实施“三化改造”的企业担保增信、贷款贴息等方式，引导金融机构加大对企业“三化改造”的支持力度。

制造业新型技术改造试点方面，9月底前出台实施方案和资金管理办法，“点线面”式推进重点企业、链主企业、产业园区改造升级；中小企业数字化转型试点方面，明确8月底、9月底、年底三大节点，压茬推进实施方案和资金管理办法制定、服务商遴选、首批150家试点企业实质性改造……抢占“双试点”高地，洛阳已经“跑起来”，加速拥抱战略风口，也必将助推企业驶上“三化改造”快车道，在行业洗牌中立于不败之地。（洛平）