栾川县王府沟村：护出来的好日子 让生态致富路越走越宽广

生态旅游成效显

秋高气爽、绿意盎然，栾川县狮子庙镇王府沟村道路两侧，万亩竹海随风摇曳，游客们品茗赏景。细细观察发现，竹林间有不少忙碌的身影：有的在走访排查隐患，有的弯下腰清理断枝……

“他们都是村里的护林志愿者。”王府沟村党支部书记姜春青介绍，村民自发成立了一支护林志愿者队伍，全年管护村内植被生态，并配合护林员做好森林防火等工作。

这几年，王府沟村这支护林志愿者队伍从最初的2人增加到6人，其中村民有5人。不发工资，老百姓护林意识却越发高涨，图的是啥？

“能吃上‘旅游饭’，是生态的馈赠，这个‘金饭碗’俺们可得护好。”前年成为护林志愿者的李文献坦言，近年来，村子依托生态优势发展文旅产业，打造了王府竹海景区。随着景区日益火爆，村里的农家宾馆生意不错，不少村民都获得发展红利。

李文献所言非虚。村道两侧分布着不少民宿、农家宾馆、餐饮店，这些都是村子发展生态旅游带来的成效。

志愿者在清理断枝

实际上，护林志愿者队伍早在2016年就成立了，首批志愿者是当时的2名村干部，而当时村里还未引进旅游项目。

提前谋划建立护林志愿者队伍，源自村“两委”对村子长远发展的考虑。

“地处山区，人均耕地面积仅有0.3亩，耕地多在山坡上，灌溉能力有限，村民基本上是靠天吃饭。”姜春青介绍，然而，村里生态资源丰富：林地面积多达2.98万亩，其中竹林连片成海。在他看来，这片林子既是生态屏障，又是发展生态旅游的根基。

还有一个原因是竹林亟待保护。“为增加收入，当时有村民砍了竹子卖钱，还有竹子受大雪等极端天气影响被压垮。关乎未来发展，护林工作可马虎不得。”姜春青介绍，他们一边走访查看，一边向村民讲述村子未来发展前景，做好群众思想工作。

磨刀不误砍柴功。2018年，一位投资人看好该村生态优势，决定来此开发项目。随着景区的发展，村子迎来转机，村民纷纷改造自家房屋做起旅游生意。

护林行动并未因项目引进而停止。“生态保护并非一朝一夕，村里旅游产业想持续火爆，就必须答好护林这道必答题。”姜春青说。

村民改建的民宿

看到村民真心护林的诚意，狮子庙镇和王府竹海景区共同出资，在村里增种了5万余棵竹子，优化生态景观，助力文旅产业发展。

如今，通过党建引领，护林志愿者队伍机制更加完善，每月还会就护林遇到的问题共同探讨治理举措。

护好一片林，带旺一个村。当被问及村民增收情况时，姜春青以另一种方式给出回答：过去村子是“空心村”，常住人口最少时仅有100多人，如今已增加到800多人。

“更为可喜的是，村民们生态保护意识明显增强，这也在默默支援着护林行动。”姜春青欣慰地说。

守护青山绿水，泽被后世子孙。王府沟人以赤诚守护换回青山反馈，生态致富路越走越宽广。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 白全忠 文/图）