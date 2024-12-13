洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
栾川县：过去“翻山越岭” 如今“下楼即办”
栾川县：过去"翻山越岭" 如今"下楼即办"
来源: 洛阳网 2025.08.14 08:14
　　“不用回村了，下楼就能办，真方便。”近日，在栾川县赤土店镇三联村党群服务站，办理完社保手续的村民刘士杰对“家门口的服务点”赞不绝口。

　　这个设在赤土店镇镇区的党群服务站，却挂着一块“狮子庙镇三联村服务站”的牌子，这是为何？

　　栾川多山地，群众居住分散。以狮子庙镇三联村为例，这个下辖7个居民组的小山村，因洛钼集团尾矿库建设，28户89人于2018年起陆续搬迁至位于赤土店镇镇区的安置社区。

　　“人搬走了，办事还得回村里。”三联村党支部书记、村委会主任唐红伟坦言，外迁村民办社保、开证明等，要翻山越岭回村，往返路程超过40公里，耗时费力。

　　赤土店也存在类似情况。该镇70%的人口因拆迁安置集聚镇区，但原有村级服务点仍散落在各村，群众办事“跑断腿”。这种“人户分离”的状况，让传统服务模式难以跟上群众需求。

　　如何破局？跨区联动。

　　去年以来，栾川县在赤土店镇率先试点“五村联建”模式——整合赤土店社区、鸭池社区党群服务中心集中办公，在白沙洞、公主坪、花园3个村设立代办点，将社保办理、证明开具等23项服务“打包”送到群众集中区。

　　今年，栾川县委再推新举措，推动狮子庙镇与赤土店镇联动，在赤土店镇镇区设立三联村党群服务站，安排村干部轮流值班，实现外迁村民能“异地办事”。

　　“村党群服务中心和服务站两头都有人，群众找得到人、办得成事。”三联村党群服务站值班村干部陈书建说，该服务站运行半年来，已为村民办理各类业务120余件。

　　为了更好地服务群众，赤土店镇“五村联建”服务中心设立了5个党员先锋岗，党员干部带头学业务、轮流值班；三联村20名党员自发组成“跑腿队”，定期到服务站收集群众需求，今年已帮助外迁村民解决子女入学、医保报销等难题47件。

　　“两镇党建办建了个微信工作群，需跨镇协调的事项，当天就能有回音。”狮子庙镇党建办工作人员赵晓亚说，通过党组织联动，原本需要两镇往返沟通的事项现在线上就能办结，效率提升60%以上。

　　如今，赤土店镇与狮子庙镇共享社保、教育等8类服务资源，已联合开展政策宣讲、矛盾调解等活动23场次，让分散的村民始终感受到“家”的温暖。在党建引领下，这种打破行政壁垒的基层治理创新正让山区群众的获得感越来越强。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 谢娜娜 通讯员 李志刚 侯豫炯）
