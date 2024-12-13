洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
抗敌宣传队：动员抗日救亡 激励军民斗志
抗敌宣传队：动员抗日救亡 激励军民斗志
2025.08.14
　　在八路军驻洛办事处(简称“洛八办”)纪念馆，有一枚国民政府军事委员会政治部抗敌宣传队(简称“抗敌宣传队”)铜证章，为国家一级文物。这枚铜证章，见证抗敌宣传队在洛阳开展的宣传抗战、动员民众、鼓舞士气等工作。

　　抗敌宣传队铜证章为圆形，正面上半部分外圈半圆弧排列“国民政府军事委员会政治部”字样；下半部分横列“抗敌宣传队”字样，内圈有“No：43”字样。漆色已脱落，背部设有别针，已残缺。

　　1937年“七七事变”之后，全民族抗战在神州大地如火如荼开展。1938年6月，第一战区长官司令部由郑州迁到洛阳，驻西工。洛阳成为抗战第一线。

　　史料记载，1938年初中华全国文艺界抗敌协会成立时，汉口《新华时报》指出：“文艺的大众化是全国文艺界抗敌协会的主要任务。”上海救亡演剧队及各地群众救亡剧社和救亡宣传团体……从城市到农村，从前线到后方，从华北的敌后抗日根据地到大江南北的游击区，无数的戏剧“游击队”活跃在全国。

　　根据国共合作抗日协议，国民政府军事委员会成立政治部，陈诚任部长，周恩来任副部长。政治部下设三个厅，第一、二厅专司总务及动员，第三厅由郭沫若任厅长，专司宣传工作，下设艺术、电影、国际宣传等几个处，其中艺术处由田汉任处长，会集了洪深、徐悲鸿、冼星海等各界艺术家。第三厅在周恩来主持下，成为国民党统治区坚持抗日统一战线的坚强堡垒。

　　1938年4月，第三厅成立后不久，立即组织了声势浩大的扩大宣传周活动。在台儿庄战役胜利消息传来后，武汉举行了十万人的庆祝大会和火炬大游行。此时，上海救亡演剧队及来自全国各地的救亡宣传团体汇集武汉，在武汉三镇的广场、街道、兵营、医院、车站、码头演出《放下你的鞭子》《东北之家》《八百壮士》等剧目。

　　1938年7月，在我党的领导下，由第三厅出面，以汇聚在武汉的上海救亡演剧队作为基础，又选了几个历史悠久、成绩卓著的剧团，组织成10个抗敌演剧队和4个抗敌宣传队，以及1个孩子剧团。

　　之后，在“把戏剧送上前线”“戏剧上街、戏剧下乡”等战斗口号的鼓舞下，救亡演剧队离开大城市，走向工厂、农村、前线，进行频繁的演出宣传活动。

　　值得一提的是，抗敌演剧队第10队原为河南抗敌后援会巡回话剧第3队，被派往第一战区工作，在洛阳进行抗敌演出宣传。

　　1941年初“皖南事变”发生后，抗敌宣传队第4队来到洛阳，部分队员随后编入“洛八办”。据推测，这枚铜证章为抗敌宣传队第4队人员带到“洛八办”的。

　　“洛八办”纪念馆馆长王伟介绍，抗敌演剧队、抗敌宣传队这些文艺团体，名称上有“国民政府军事委员会政治部”的头衔，实际上是由我党领导的，以宣传、演出方式进行抗日宣传的文艺团体。我党领导下的第三厅把流亡到武汉的优秀文艺人才吸收到自己的队伍中，不仅在当时为全民族抗战大业作出贡献，而且为新中国培养和储备了一批杰出的文艺骨干。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 吴晓阳 文/图)
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
