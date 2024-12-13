王三江：宣传抗日 舍生取义

在《洛阳市志·人物志》中，革命烈士王三江舍生取义的事迹令人感动。

在《洛阳市志·人物志》中，革命烈士王三江舍生取义的事迹令人感动。

王三江，1879年出生，洛阳人，他天资聪颖，少年时就博览群书，把自己的住室命名为“潜渊斋”。中青年时期，他热心教育事业和社会改革，是当地剪发、放足运动的骨干。

抗日战争初期，王三江经常与中学的进步教师接触，受到革命思想熏陶，树立了抗日必胜的信念，衷心热爱共产党。

1944年，皮定均率部到达豫西。当时，已至暮年且双目失明的王三江主动与八路军联系，他激动地对部队的同志说：“我日日夜夜想着你们，快给我分点儿工作干吧！”

了解王三江的情况后，部队领导给他讲了我党的抗日主张和方针政策，请他帮助宣传。王三江兴奋地带着党交给他的任务回到了村里。此后，他担任义务宣传员，每天在孙子的陪伴下挨家挨户宣传党的抗日主张，动员许多学生参军抗日。

1944年12月，日伪军发起进攻，企图一举摧毁八路军抗日力量。我军和广大群众发起反“扫荡”斗争，王三江也参与其中。他发动群众，积极筹集前线急需的物资。

日寇投降后，当地抗日武装准备撤出，前往桐柏山区。王三江让孙子带路，赶上了部队并恳求：“我跟你们走！”部队领导考虑到他年事已高，劝他留下。王三江顾全大局，听从安排，挥泪送别八路军部队。

八路军南下后，王三江被人告发。王三江自认为宣传抗日无罪，并不躲避。在被国民党关押期间，王三江依然宣传共产党的政策。有人劝他说：“只要你说一声共产党不好，就可以立即送你回家。”王三江断然拒绝。

1946年，王三江被敌人活埋。解放后，当地政府追认王三江为革命烈士，将其忠骨迁葬故里。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)