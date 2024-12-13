大作家与捉刀人（河洛学堂）

出一个谜语：大作家与捉刀人，猜两个中国古代历史人物。您知道是哪两个人吗？

先说大作家。

《太平广记》引《卢氏杂说》中的一个小故事，说唐朝诗人王维任尚书右丞时，跟宰相王玙(音同鱼)住邻居。王玙很喜欢给人写碑志，常有人来给他送润笔费。有一次，送润笔费的人错敲了王维家的门，王维对此人说：“大作家在那边。”这句话可是古籍中的原文，一字不差，是不是一点儿也不像古代人说的话？

“作家”最早是治家、理家的意思，《晋书》曰“桓帝不能作家，曾无私蓄”，意思是说汉桓帝登基前过着清贫的生活，因为不善治家，所以没有私蓄。到了唐代，“作家”添了新的含义：从事文学创作有成就的人。所以王维才会说“大作家在那边”。

捉刀人容易猜。词典里的捉刀只有一个意思，就是代别人做文章；捉刀人即顶替人做事或作文的人。这个引申义从何而来？

三国时，曹操手下有一个名叫崔琰(音同演)的武官，《三国志》中说他“声姿高畅，眉目疏朗，须长四尺，甚有威重”，真是仪表堂堂！

据《世说新语》载，有一次，匈奴派使者来见曹操。曹操自觉长相欠佳，不能显示大国威严，就叫崔琰冒充自己接见使者，自己则“捉刀立床头”。事后，曹操派间谍去问匈奴使者：“魏王看起来怎么样？”匈奴使者答道：“魏王雅望非常，然床头捉刀人，此乃英雄也。”

雅望非常即仪表出众，但崔琰长相再好，也没有曹操的英雄气质，匈奴使者眼光真不赖。

诸位看到曹操“捉刀立床头”，脑海里会出现怎样一幅画面？曹操手握大刀站在床边？那岂不是很搞笑？！

在《说文解字》中，床的本意是安身的坐具。《释名》中称：“人所坐卧曰床。”清代学者黄廷鉴在《考床》中说明：“古之床主于坐而兼卧。”这下清楚了，是崔琰坐在那儿，曹操站在他身旁。开头的谜语这下有答案了：王玙和曹操。快去拿这个谜语考考您的老邻居吧！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）