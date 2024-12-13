洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

大作家与捉刀人（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.08.14 07:54
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　出一个谜语：大作家与捉刀人，猜两个中国古代历史人物。您知道是哪两个人吗？

　　先说大作家。

　　《太平广记》引《卢氏杂说》中的一个小故事，说唐朝诗人王维任尚书右丞时，跟宰相王玙(音同鱼)住邻居。王玙很喜欢给人写碑志，常有人来给他送润笔费。有一次，送润笔费的人错敲了王维家的门，王维对此人说：“大作家在那边。”这句话可是古籍中的原文，一字不差，是不是一点儿也不像古代人说的话？

　　“作家”最早是治家、理家的意思，《晋书》曰“桓帝不能作家，曾无私蓄”，意思是说汉桓帝登基前过着清贫的生活，因为不善治家，所以没有私蓄。到了唐代，“作家”添了新的含义：从事文学创作有成就的人。所以王维才会说“大作家在那边”。

　　捉刀人容易猜。词典里的捉刀只有一个意思，就是代别人做文章；捉刀人即顶替人做事或作文的人。这个引申义从何而来？

　　三国时，曹操手下有一个名叫崔琰(音同演)的武官，《三国志》中说他“声姿高畅，眉目疏朗，须长四尺，甚有威重”，真是仪表堂堂！

　　据《世说新语》载，有一次，匈奴派使者来见曹操。曹操自觉长相欠佳，不能显示大国威严，就叫崔琰冒充自己接见使者，自己则“捉刀立床头”。事后，曹操派间谍去问匈奴使者：“魏王看起来怎么样？”匈奴使者答道：“魏王雅望非常，然床头捉刀人，此乃英雄也。”

　　雅望非常即仪表出众，但崔琰长相再好，也没有曹操的英雄气质，匈奴使者眼光真不赖。

　　诸位看到曹操“捉刀立床头”，脑海里会出现怎样一幅画面？曹操手握大刀站在床边？那岂不是很搞笑？！

　　在《说文解字》中，床的本意是安身的坐具。《释名》中称：“人所坐卧曰床。”清代学者黄廷鉴在《考床》中说明：“古之床主于坐而兼卧。”这下清楚了，是崔琰坐在那儿，曹操站在他身旁。开头的谜语这下有答案了：王玙和曹操。快去拿这个谜语考考您的老邻居吧！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八...
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
  • ·儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场...
  • 洛阳暑期市场数码消费热 学生族成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605