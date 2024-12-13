洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
趁着末伏 晒衣晒书（静说河洛）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.08.14 07:54
　　末伏只剩几天，今年夏季的三伏天就要结束了。往前翻了几年日历，发现七夕大多出现在伏天里，今年则要等到末伏结束再过十天才是七夕。准备七夕晒衣晒书的朋友们，不妨趁着末伏的阳光，早点儿动手。

　　东汉洛阳的习俗

　　为啥七夕要晒衣晒书？

　　传说农历七月七日，天门洞开，阳光强烈，是龙王爷的“晒鳞日”。这一天，宫里晒龙袍，民间晒衣裳，僧人晒经，读书人晒书。再早不知道，起码东汉洛阳就已有七夕晒衣晒书的习俗。

　　洛阳是东汉都城，东汉大臣崔寔(音同实)依仿《礼记·月令》体裁著《四民月令》，逐月记叙以洛阳为代表的中原地区士、农、工、商人家生产及生活的概况，其中就提到七月七日“暴经书及衣裳”以防虫蛀的习俗。

　　到了北魏，农学家贾思勰在《齐民要术》中引用《四民月令》，并补充介绍了一些保存书籍的方法，比如说夏季天气湿热，为避免书中生蠹虫，“五月十五日以后，七月二十日以前，必须三度舒而卷之”，即将所有的书都摊开，晾一晾再卷起来，而且要重复三次。

　　在只能靠手抄流传的时代，书籍十分稀缺，书香门第出身的贾思勰将书视为珍宝，精心呵护，并反复叮咛后人谨慎藏书，晾书。夏季三次晾书，“须要晴时，于大屋下风凉处，不见日处”，必须选晴天，在大屋子里风凉且太阳不能直晒的地方进行。贾思勰认为，太阳晒书，书的颜色会变暗；还提醒大家等书放凉再卷起来，因为趁热卷起，生虫更快。此外，阴雨天的潮气，尤其要避免。像这样谨慎地保护，书籍可以保存数百年。

　　数百年后，北宋司马光介绍他的藏书之法时，特意强调要将书放在太阳下曝晒：“吾每岁以上伏及重阳间，视天气晴明日，即设几案于当日所，侧群书其上，以曝其脑，所以年月虽深终不损动。”书脑即书籍装订时打眼穿线的部分，司马光认为书脑尤其要好好晒晒，这样书籍才不容易损坏——或许他不在乎书籍颜色是否变暗，只要完好无损就行。

　　司马光在洛阳独乐园建有读书堂，内藏文史典籍万余卷，其中有些书他天天看，看了几十年还像新的一样，可见司马光的藏书之法很有效。

　　魏晋时期的仪式感

　　像贾思勰、司马光这样的爱书之人，一夏天要晒书、晾书好几回。对他们来说，晒书、晾书属于实用方法，但对有些人而言，晒书不仅晒的是书，更是财富！

　　有一个典故叫“郝隆晒书”。郝隆是咱河南老乡，东晋大司马桓温进位征西将军时，郝隆为征西参军。此人博学多才，乃一代名士，却未得重用，遂辞职隐居。

　　据《世说新语》记载，七月七日那天，郝隆仰卧在太阳地里，有人问他为啥这样做，他就蹦出三个字：“我晒书。”富贵人家晒绫罗绸缎、经史子集，咱郝隆腹藏万卷，只需躺下晒肚皮！

　　类似的小故事，《世说新语》里还有一个——

　　“竹林七贤”里的阮籍和阮咸是叔侄俩，阮家族人聚居，阮籍、阮咸住道南，其他诸阮住道北，道北阮家都很富，道南阮家却很穷。

　　七月七日那天，道北阮家晒衣服，“皆纱罗锦绮”，道南阮咸却在院子当中用竹竿挂起一条“大布犊鼻裈(音同昆)”，并对疑惑之人解释道：“我不能不随风俗，姑且做做样子罢了。”

　　大布古指麻制粗布，富亲戚晒绫罗绸缎，穷阮咸晒麻制粗布。犊鼻裈是体力劳动者穿的衣服，一说短裤，一说围裙，形如犊鼻，故得此名。

　　想当年，卓文君与司马相如私奔，孰料司马相如家徒四壁，于是二人卖掉车马，买了一间酒铺，卓文君当垆卖酒，司马相如与酒保、杂役共事，他身上穿的就是犊鼻裈。

　　由此诙谐二事，可见魏晋时期十分流行七夕晒衣晒书，就算家里穷，好歹也要讲个仪式感。

　　晒书那些事儿

　　“十郎，自你去后，展转相思；每逢佳辰，更成凄楚。年年七日，为你曝衣晒书；今年七夕，恰好团圆……”这是明代汤显祖在剧本《紫箫记》中给霍小玉写的一段唱词。霍小玉嫁了李益，李益却到朔方参军，于是霍小玉每日相思，年年七月七日，为李益曝衣晒书。又一个七夕，李益终于归来，夫妻欣喜团圆。

　　电视剧里常见一个人思念爱人，她为他绣荷包，他给她绘画像。霍小玉为爱人七夕曝衣晒书，倒显得有几分别致。

　　东汉末年，曹操挟天子以令诸侯，为壮大曹氏集团力量，想让司马懿到其手下任职。司马懿不愿屈节，谎称自己患有风痹，拒绝了曹操。曹操派人趁夜到司马懿家刺探，发现他果真卧床不起。

　　到了七月七日，家中藏书都被摊在院子里晒太阳，谁知天降暴雨，躲在床上装病的司马懿一时心急，跳下床冲进院子抢收书籍。虽然司马懿的妻子张春华杀了唯一的目击证人——婢女，但不好说当时屋顶上有没有曹操的探子，总之，后来又被曹操召唤时，司马懿没敢再说一个“不”字。同是晒书，霍小玉晒出相思与深情，司马懿竟晒出一条人命！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
