洛阳近期多阵雨、雷阵雨天气 出门请携带雨具

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；周后期我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；周后期我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；周后期我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。 具体天气预报： 今天夜里：多云，局部有阵雨、雷阵雨。 14日(周四)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨，气温22℃～31℃。 15日(周五)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温23℃～30℃。 16日(周六)：多云到晴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃～34℃。 17日(周日)：晴天间多云，气温23℃～35℃。 18日(周一)：晴天间多云，气温23℃～35℃。 19日(周二)：多云间晴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温24℃～36℃。 20日(周三)：晴天到多云，气温24℃～36℃。⑥