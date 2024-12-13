洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
十二届市委第十轮巡察完成进驻
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.13 20:23
　　根据市委统一部署，截至8月13日，十二届市委第十轮巡察完成进驻工作。7个巡察组将对市委办公室、市政府办公室、市委宣传部、市委政策研究室、市委网络安全和信息化委员会办公室、市委机要保密局、市政府研究室(市政府发展研究中心)、市政府驻北京联络处、洛阳交通投资集团有限公司等9家单位党组织开展常规巡察，对市发展和改革委员会、市人力资源和社会保障局、市医疗保障局等3家单位开展巡察“回头看”，对养老服务领域开展专项巡察。

　　被巡察单位分别召开巡察进驻动员会。市委各巡察组组长作动员讲话，对深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和关于河南工作的重要论述，认真落实党中央和省委、市委工作部署，顺利完成本轮巡察任务提出要求。

　　市委各巡察组组长指出，巡视是推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排。市委巡察组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，旗帜鲜明把“两个维护”作为根本任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持问题导向、严的基调，坚持系统观念、发挥综合监督作用，坚持实事求是、依规依纪依法，精准有效开展政治监督，为加快推进现代化洛阳建设提供有力保障。

　　市委各巡察组组长表示，要全面贯彻巡视工作方针，准确把握政治巡察监督重点，聚焦被巡察党组织领导班子特别是“一把手”开展监督，重点查看党中央决策部署和省委、市委工作要求落实情况，纵深推进全面从严治党情况，整治群众身边不正之风和腐败问题情况，基层党组织和党员队伍建设情况，巡视巡察和审计等整改和成果运用情况，着力查找政治偏差，推动解决突出问题。要认真落实市委“三个统一”要求，坚持稳中求进，注重同题共答，强化立行立改、边巡边查，增强监督合力，严明纪律作风，坚决完成好巡察任务。

　　被巡察党组织主要负责人表示，将提高政治站位，自觉接受监督，主动配合巡察，认真抓好整改，以巡察为契机更好地履行职责使命，持续推动高质量发展，用实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　据悉，7个市委巡察组将现场巡察60天左右。其间设立邮政信箱、值班手机、电子邮箱和“码上巡”，主要受理反映被巡察党组织领导班子及其成员，下一级党组织主要负责人和重点岗位人员的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。巡察组受理信访时间截止到2025年9月26日。

(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 田梦)
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
