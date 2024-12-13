洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

面向全国！洛阳启动细分行业中小企业数字化转型服务商遴选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.13 19:26
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　13日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，聚焦国家中小企业数字化转型城市试点建设，洛阳近日面向全国启动细分行业中小企业数字化转型服务商遴选，通过汇聚优质资源，加速推动全市中小企业数字化转型升级。

　　该项工作围绕轴承及通用零部件制造、铜铝及先进合金材料制造、电气及光电设备制造、化工材料及产品制造4个细分行业，将择优遴选一批资源整合集成能力强、综合服务能力完善的行业集成服务商，为全市中小企业提供提供咨询诊断等服务和数字化转型产品、解决方案，加快推进试点企业实施数字化改造，确保各项试点建设任务按时保质保量完成。

　　申报单位须在中华人民共和国境内登记注册，具备独立法人资格，运营状况和信用记录良好，且应在洛阳拥有本地化团队和细分行业中小企业数字化转型相关技术人员，有充足的技术服务力量、相关行业支撑能力，能够持续稳定提供高质量服务，以及迅速响应试点企业现场服务需求。

　　此外，申报单位需熟悉洛阳市细分行业中小企业数字化转型需求，在申报细分行业具有较深的行业知识积累和咨询诊断能力、较强的综合性平台化产品研发能力、完善的数字化转型整体方案服务实施能力，在申报时需提供“小快轻准”数字化产品、所申报行业数字化转型服务实施案例，以及合作的专业服务商名录。

　　根据规划，洛阳各县区工信主管部门须在本月29日(含)前将相关材料报送至市工信局。外地企业可直接将材料纸质件一式五份和电子版(Word及盖章PDF扫描件)报送至洛阳市工信局。如需咨询可拨打电话0379-65953693或0379-65590189联系。

　　通过本次遴选，洛阳后续将积极组建全市中小企业数字化转型服务商资源池，进一步满足企业从共性到个性的数字化转型需求，依托在“点”上“一企一策”抓改造，在“线”上“一链条一平台”抓转型，在“面”上“一集群一特色”抓提升，加速推动全市四大行业460家中小企业数字化改造具备二级及以上水平。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八...
    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术“拆弹”成功
        “当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
  • ·儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场...
  • 洛阳暑期市场数码消费热 学生族成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605