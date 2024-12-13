面向全国！洛阳启动细分行业中小企业数字化转型服务商遴选

13日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，聚焦国家中小企业数字化转型城市试点建设，洛阳近日面向全国启动细分行业中小企业数字化转型服务商遴选，通过汇聚优质资源，加速推动全市中小企业数字化转型升级。

该项工作围绕轴承及通用零部件制造、铜铝及先进合金材料制造、电气及光电设备制造、化工材料及产品制造4个细分行业，将择优遴选一批资源整合集成能力强、综合服务能力完善的行业集成服务商，为全市中小企业提供提供咨询诊断等服务和数字化转型产品、解决方案，加快推进试点企业实施数字化改造，确保各项试点建设任务按时保质保量完成。

申报单位须在中华人民共和国境内登记注册，具备独立法人资格，运营状况和信用记录良好，且应在洛阳拥有本地化团队和细分行业中小企业数字化转型相关技术人员，有充足的技术服务力量、相关行业支撑能力，能够持续稳定提供高质量服务，以及迅速响应试点企业现场服务需求。

此外，申报单位需熟悉洛阳市细分行业中小企业数字化转型需求，在申报细分行业具有较深的行业知识积累和咨询诊断能力、较强的综合性平台化产品研发能力、完善的数字化转型整体方案服务实施能力，在申报时需提供“小快轻准”数字化产品、所申报行业数字化转型服务实施案例，以及合作的专业服务商名录。

根据规划，洛阳各县区工信主管部门须在本月29日(含)前将相关材料报送至市工信局。外地企业可直接将材料纸质件一式五份和电子版(Word及盖章PDF扫描件)报送至洛阳市工信局。如需咨询可拨打电话0379-65953693或0379-65590189联系。

通过本次遴选，洛阳后续将积极组建全市中小企业数字化转型服务商资源池，进一步满足企业从共性到个性的数字化转型需求，依托在“点”上“一企一策”抓改造，在“线”上“一链条一平台”抓转型，在“面”上“一集群一特色”抓提升，加速推动全市四大行业460家中小企业数字化改造具备二级及以上水平。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图)