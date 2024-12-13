洛阳市出台校外托管机构管理办法 一次性收费不得超过3个月

场地面积不低于80平方米，学生就餐食品要单独留样，一次性收费不超过3个月……近日，《洛阳市校外托管机构管理办法(试行)》(以下简称《办法》)出台，明确市场准入、安全管理和服务规范等要求，进一步加强对校外托管行业的监督管理，为中小学生营造安全健康的托管环境。

市场准入：人均面积不低于4平方米

《办法》明确，校外托管机构是指社会组织或个人设置在中小学校以外，面向中小学生开展的以提供课后看护、休息、就餐、自习(AI自习)等服务为主的营利性机构。机构的设立、运营和管理，应当遵循依法依规、安全第一、公益优先、诚信守法的原则，并依法办理市场主体登记。

【场所设置】不得设在地下室、半地下室、工业用房、临时搭建和加盖的房屋等，所在楼层不得高于5层，托管对象含有14周岁以下学生的托管场所楼层不得高于3层。

【使用面积】场地面积应不低于80平方米，高峰时段托管学生人均面积不低于4平方米，午休房间每间不得超过8人，人均面积不低于2.5平方米。

【视频监控】在活动区、餐饮区和食品加工操作区等重点区域应当设置监控设备，数据保存期限不少于90天，并做好学生隐私保护。