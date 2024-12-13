洛阳疾控发布关于在全市开展防蚊灭蚊行动的倡议书

近期，基孔肯雅热在我国部分地区的传播态势引发广泛关注。这种由蚊虫叮咬传播的急性传染病，不仅会引发高热、剧烈关节疼痛等症状，更对公众健康构成了威胁。其主要传播媒介——白纹伊蚊与埃及伊蚊中，白纹伊蚊(俗称花蚊子)是我市分布广泛的主要蚊种之一，防控形势不容懈怠。

倡议书

全市各单位、广大市民朋友们：

近期，基孔肯雅热在我国部分地区的传播态势引发广泛关注。这种由蚊虫叮咬传播的急性传染病，不仅会引发高热、剧烈关节疼痛等症状，更对公众健康构成了威胁。其主要传播媒介——白纹伊蚊与埃及伊蚊中，白纹伊蚊(俗称花蚊子)是我市分布广泛的主要蚊种之一，防控形势不容懈怠。

当前，立秋已至，降雨渐频，气温与湿度条件极为适宜蚊虫孳生繁殖。8月是我市蚊虫活动与繁殖的年度高峰，蚊媒传染病传播风险随之攀升。开展防蚊灭蚊行动，可以有效降低基孔肯雅热、登革热、疟疾、黄热病等多种蚊传疾病的风险，保护儿童、孕妇、老年人及免疫力低下者等更容易因蚊媒疾病引发重症的易感人群。为切实阻断疾病传播链条，保障全体市民健康安全，洛阳市疾控中心向全市发出倡议，号召立即行动起来，共同清除蚊患：

一、清积水，断根源，让蚊虫无处孳生

翻盆倒罐清死角：全面清理房前屋后、阳台院落、楼顶天台等处的闲置容器(盆、罐、桶、废旧轮胎等)，务必倒扣或妥善处置，杜绝积水。

疏通沟渠保畅通：及时清除住宅区、单位内外排水沟渠、地下车库集水井、绿化带中塑料薄膜等处的淤积和阻塞，确保水流畅通，防止滞留成污。

管理水体防生蚊：对庭院水池、景观水体、消防储水桶等无法清除的存水，倡导养鱼食蚊，或经安全评估后规范使用生物制剂杀灭蚊蚴。

二、降密度，控风险，科学灭蚊护家园

物理防护筑屏障：家庭及办公场所安装纱门纱窗，使用蚊帐；户外活动尽量穿着浅色长袖衣裤，涂抹合格驱蚊剂。

精准施药补短板：在社区公共绿地、地下空间、垃圾中转站、老旧小区等蚊虫密度偏高区域，由社区或专业队伍实施环境友好型化学灭蚊，快速降低成蚊密度。

三、齐动手，共担当，织密群防群控网

单位履责强管理：各机关、企事业单位、学校、医院、建筑工地、物业公司等需落实主体责任，彻底清理责任区域内外环境，消除蚊虫孳生地，配合开展统一消杀。

人人参与成习惯：每位市民都是自身健康第一责任人，请自觉保持居家和工作环境整洁，主动参与社区大扫除，让防蚊灭蚊融入日常。

四、广动员，齐消杀，筑牢灭蚊防护墙

为了保障全市统一灭蚊行动实际效果，建议活动分三个阶段。

第一阶段宣传动员与准备部署，于8月13日至17日，通过媒体多渠道宣传灭蚊重要性，科学灭蚊，提高参与意识。

第二阶段全面行动与集中杀灭，于8月18日至26日，发动群众翻盆倒罐，统一开展公共区域消杀。

第三阶段检查巩固与总结提升，于8月27日至31日，重点排查消杀不到位环节，总结经验，建立长效机制，防止反弹。

蚊虫虽小，为害实大。一次及时的积水清理，一次科学的药物喷洒，都是对自身与邻里健康的坚实守护。让我们立即行动起来，从清洁家园的每一处角落做起，汇聚千万双手的力量，共同抵御蚊媒疾病，守护美丽宜居的健康家园！

洛阳市疾病预防控制中心

2025年8月13日