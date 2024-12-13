应对基孔肯雅热风险 洛阳疾控发布防蚊提示

近期，基孔肯雅热在我国部分地区的传播引发关注。这种由蚊虫叮咬传播的急性传染病，可导致高热、剧烈关节疼痛等症状，对公众健康构成威胁。洛阳市疾控中心提醒，该疾病主要传播媒介为白纹伊蚊(俗称花蚊子)和埃及伊蚊，其中白纹伊蚊在我市分布广泛，防控形势不容忽视。

当前已进入立秋，降雨渐频，气温与湿度条件极易滋生蚊虫。8月正值我市蚊虫活动与繁殖的年度高峰，基孔肯雅热、登革热、疟疾、黄热病等蚊媒传染病传播风险随之攀升。儿童、孕妇、老年人及免疫力低下者等人群更易因蚊媒疾病引发重症，需重点防护。

为阻断疾病传播链条，洛阳市疾控中心向全市发出倡议，号召开展全民灭蚊行动，并明确具体防控措施：

清积水断根源

市民需全面清理房前屋后、阳台院落、楼顶天台等处的闲置容器(盆、罐、桶、废旧轮胎等)，务必倒扣或妥善处置以杜绝积水；及时疏通住宅区、单位内外排水沟渠、地下车库集水井及绿化带塑料薄膜等处的淤积，确保水流畅通；对庭院水池、景观水体、消防储水桶等无法清除的存水，可通过养鱼食蚊或经安全评估后规范使用生物制剂杀灭蚊蚴。

科学防护降风险

家庭及办公场所应安装纱门纱窗、使用蚊帐；户外活动时尽量穿着浅色长袖衣裤，并涂抹合格驱蚊剂。社区公共绿地、地下空间、垃圾中转站、老旧小区等蚊虫密度偏高区域，将由社区或专业队伍实施环境友好型化学灭蚊，快速降低成蚊密度。

全民参与筑防线

各机关、企事业单位、学校、医院、建筑工地、物业公司等需落实主体责任，彻底清理责任区域内外环境，消除蚊虫孳生地，配合开展统一消杀。每位市民保持居家和工作环境整洁，主动参与社区大扫除，将防蚊灭蚊融入日常生活。据悉，此次全市统一灭蚊行动将分阶段推进。洛阳市疾控中心提醒广大市民，蚊虫虽小但危害较大，及时清理积水、科学喷洒药物都是对自身及邻里健康的守护。同时，呼吁市民立即行动，从清洁家园做起，共同抵御蚊媒疾病，守护健康家园。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼扬 文/图）

