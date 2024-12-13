洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
事关校外培训！洛阳市教育局发布最新提醒
来源: 洛阳市教育局 2025.08.13 13:10
　　昨日，“洛阳市教育局”微信公众号发布最新提醒，内容如下：

尊敬的家长：

　　您好！近期，我市发生多起校外培训机构卷款跑路、退费难等问题，严重侵害了群众利益。为切实保障您和孩子的合法权益，市教育局再次提醒家长朋友们：

　　(一)选择合规机构

　　可通过教育行政部门发布的培训机构“白名单”，或登录“全国校外教育培训监管与服务综合平台”，查询机构是否合规，为孩子挑选安全、合规、优质的培训机构。坚决不要选择“无证无照”“证照不全”的机构(场所)，这类机构往往存在“退费难”“卷钱跑路”“从业人员无相关资质”“安全生产主体责任落实不到位”等诸多风险，无法保障孩子的安全与培训质量。合规的校外培训机构应在办学场所醒目位置，公示营业执照或民办非企业单位登记证、审核意见书或办学许可证、师资情况、培训内容、培训时长、收费项目、收费标准等信息。

　　(二)规避资金风险

　　一是合同签订。缴纳培训费用前，务必要和机构签订由教育部、市场监管总局制定的《中小学生校外培训服务合同(2021年版)》，仔细审阅确认合同条款，明确双方权利义务，特别是退费相关规定。

　　二是缴费限制。按照规定，培训机构不得一次性收取超过3个月或60个课时的费用，且金额不超过5000元。请您拒绝超期缴费(一次性＞3个月或60课时)、拒绝超额预付(一次性＞5000元)。

　　三是支付方式。请通过“校外培训家长端”APP，或“全国校外教育培训监管与服务综合平台”等官方指定支付方式缴费，避免向个人或其他非指定账户转账，也不要支付现金，以防遭遇“退费难”和“卷款跑路”风险，确保资金安全。

　　(三)关注机构是否异常

　　当发现机构存在以下情况时，请立即停止缴费和续费，并向行业主管部门反映，必要时通过法律途径维权。

　　一是师资场地变动，频繁更换教师或场地。

　　二是课程安排异常，拖延开课或随意压缩课时。

　　三是促销活动可疑，进行异常低价促销。

　　四是退费困难，退费周期超过合同约定的退费时间。

    女子脑干动脉瘤破裂命悬一线！洛阳医生八小时复合手术"拆弹"成功
        "当时想着都没救了，这医生技术好，一点后遗症也没留！"在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
