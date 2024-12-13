洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
村民如何申请农村宅基地？宜阳县农业农村局回复
来源: 洛阳网 2025.08.13 11:40
　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：村民如何申请农村宅基地？

　　宜阳县农业农村局回复：农村宅基地的申请：以户为单位向所在农村集体经济组织提出申请，村民申请时应提供：

　　1、《农村宅基地和村民自建住房申请表》。

　　2、《农村宅基地使用承诺书》。

　　3、申请人家庭户口簿、身份证原件和复印件，农村集体经济组织收到村民宅基地申请后在10个工作日内依法召开农村集体经济组织成员或成员代表大会集体讨论，审查村民申请理由，拟用地位置拟用地面积和拟建房面积，层数结构，讨论通过后进行公示，公示时间不少于7个工作日，讨论未通过的，及时告知申请人未通过原因，公示期内村民有异议的向农村集体经济组织提出，由农村集体经济组织讨论形成意见。村民申请公示通过后，农村集体经济组织将村民申请、会议记录等材料提交乡镇政府审核批准。

　　具体情况建议到所在村委会或乡镇政府咨询。

        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的"门卫"。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
