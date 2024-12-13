本月起，中药饮片必须标注“保质期”

根据国家药监局发布的《中药饮片标签管理规定》(以下简称《规定》)要求，从8月1日起，中药饮片必须标注“保质期”。中药饮片保质期如何标注？洛阳市场情况如何？近日，洛报融媒记者随洛阳市市场监管局执法人员进行了走访。

新购进中药饮片已标注“保质期”

在位于老城区的张仲景大药房青年宫店中药饮片区，执业药师正在为顾客调配中药。执法人员随机抽查了部分中药饮片，外包装都清楚标注了品名、药材产地、生产日期、产品批号、保质期和储藏标准等信息。

“7月底开始，我们新购进的中药饮片包装都标注了保质期，生产日期都是今年。”药店工作人员说。

洛阳市市场监管局相关科室负责人说，保质期的起算时间应当是中药饮片的生产日期。另外，在《规定》施行日之前使用原有包装、标签生产上市的中药饮片，可以继续销售、流通至使用完为止。

日常生活中，不少市民认为“中药越陈越好”。对此，该负责人说，并不是所有的中药材都是越陈越好，确定中药饮片保质期，既能够反映中药饮片内在质量的稳定和使用安全期限，也可强化贮藏、加工、包装、流通、使用过程的质量监督管理。

不仅如此，不少厂家生产的中药饮片外包装还印有追溯码，这相当于是它的“电子身份证”。用手机扫描追溯码，其品名、生产企业、企业名称等信息一目了然。