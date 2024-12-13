洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳探索推行经营业绩“四挂钩”机制改革 加快推动国有企业转型发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.13 08:49
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　正值暑期，龙潭大峡谷内游人如织。水上趣味竞赛、戏水狂欢节、摸鱼捉虾节、峡谷寻宝节等系列活动异彩纷呈，带给游客丰富的玩水体验。

　　这个曾坠入债务深渊的景区，因改革重新焕发了生机。2022年，洛阳文旅集团全面接管龙潭大峡谷景区，坚持效益优先经营理念，出台“一揽子”标准化服务管理制度，尤其是薪酬“日绩效”模式的创新实施，推动一线经营类岗位绩效工资与营业收入挂钩，实现员工绩效工资与景区淡旺季营收增减正相关。通过搭建游客量预测模型，动态调配人力资源分布，实现旺季争抢拼干、淡季适度调休的良性循环，极大激发了员工的干事创业活力。去年，景区旅游总收入升至9774万元，比破产前翻了近五倍，带动周边超2亿元的综合收入，有力推进了当地乡村产业振兴、文化振兴、生态振兴。

　　纵深推进改革创新，是推动国企更好履行功能使命、服务现代化洛阳建设的必然要求。近年来，市国资委围绕企业经理层市场化选聘比例低、考核目标挑战性不足、中层及以下人员调整退出比例低、干好干坏一个样等深水区矛盾，构建了经营业绩与经理层成员聘用退出、中层及以下员工岗位调整流动、全员薪酬分配、企业党建相结合的“四挂钩”机制，持续深化国有企业内部治理机制改革，推动市属企业不断健全市场化经营机制、加快实现转型发展。

　　构建经理层聘用退出与经营业绩挂钩机制，打破企业高管“铁交椅”。围绕产业投资、资本运作等方向，多渠道挖掘使用人才，加大经理层市场化选聘力度，强化刚性考核和动态调整退出，鼓励探索实施总经理“组阁制”，赋予经理层更大经营自主权。兴洛粮食公司率先完成“组阁”，班子成员带动全员营销，打破了常年亏损的局面，营收和利润均实现了裂变式增长。

　　构建中层及以下人员岗位调整与经营业绩挂钩机制，搭建人员流动“升降机”。在选用人才上，实现中层管理人员竞争上岗和公开选聘常态化、制度化。在管理人才上，破除身份“行政化”，联合市委组织部建立以业绩为衡量标准的市属国企优秀经营人才库。与此同时，我市进一步强化考核，破除干部身份终身制。数据显示，2024年市国资委监管企业各级中层管理人员末等调整或不胜任退出比例达5.15%。

　　构建全员薪酬分配与经营业绩挂钩机制，端走企业薪酬“大锅饭”。严控工资总额与企业效益效率挂钩，实施企业负责人薪酬分配强制区间分布，进一步优化内部薪酬分配。例如，聚焦激发企业活力，对洛轴集团开展员工持股、增量利润激励计划等中长期激励，实现核心骨干员工与企业长远发展目标深度绑定。

　　构建企业党建与经营业绩挂钩机制，破解党建业务“两张皮”。通过赋予企业“经营业绩星、优质管理星、风险防控星、责任担当星、支部过硬星”建设新内容、新内涵，推动业绩、党建互融互促。

　　“随着改革的持续深入推进，市属国企市场化经营机制不断健全，干事创业氛围日益浓厚，活力、动力明显提升。”市国资委相关负责人介绍，下一步将持续强化考核评估，加强统筹协同，持续规范公司治理，积极稳妥推进混合所有制改革，夯实“四挂钩”机制改革工作基础，助推市属国有企业加快转型发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李利彦 张幸）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场...
  • 洛阳暑期市场数码消费热 学生族成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605