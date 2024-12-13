洛阳举行“党建引领推动商协赋能领航行动”交流座谈会

昨日，洛阳市“党建引领推动商协赋能领航行动”交流座谈会举行，充分发挥党建引领作用，进一步汇聚各方力量，强化商协会建设，为民营经济高质量发展注入强劲动力。

为充分发挥商协会在服务民营经济高质量发展与产业转型升级中的桥梁纽带作用，市委统战部、市委社会工作部、市民政局联合开展“党建引领推动商协赋能领航行动”，聚焦提升商协会服务能力、赋能产业人才与青年创业者技能培训等，高效整合人社、商务、民营经济、工商联、人才集团等部门企业和商协会等资源，着力搭建精准对接平台，推动惠企政策落地见效，加速产业升级与人才生态构建。

作为“党建引领推动商协赋能领航行动”的首场活动，此次座谈会聚焦政策传导、资源对接与协同发展，通过政策解读、商协会代表建言献策、跨界研讨等形式，为后续系列行动凝聚共识、破解痛点，确保行动取得扎实成效。

“座谈会结束后，还将陆续开展行业大咖主题讲座、国内外标杆企业研学等系列活动，持续深化赋能成效，全方位提升商协会活力与服务能级，为现代化洛阳建设不断汇聚新智慧、激发新动能。”市委统战部相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李银河)