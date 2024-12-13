涧西区长安路街道长三社区：服务到家 温暖人心

近日，涧西区长安路街道长三社区每周便民服务日活动在23号院小广场举行，为居民提供义诊、修理门窗、理发、洗鞋、采耳等多项便民服务。

近日，涧西区长安路街道长三社区每周便民服务日活动在23号院小广场举行，为居民提供义诊、修理门窗、理发、洗鞋、采耳等多项便民服务。活动现场新推出“反诈宣传”互动游戏，参与者可获得土豆、白菜等时令蔬菜。社区工作人员还贴心地为高龄老人提供现场认证服务。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）