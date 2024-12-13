洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

花椒红了，洛宁县石门村村民的日子红火了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.13 08:30
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

花椒红了

　　立秋之后，洛宁县马店镇石门村的山坡上、田埂间，洋溢着丰收的喜悦。62岁的村民雷成武正采摘花椒，他的额头渗着汗珠，脸上却挂着藏不住的笑意。因为这满枝的花椒，是乡亲们一年的“盼头”。

　　近年来，石门村瞅准花椒种植的市场前景，引进“大红袍”“黄盖”等优质花椒品种，建设石门村花椒种植基地，采用“合作社+基地+农户”的模式，带动村民进行规模化花椒种植，实现村集体和村民“双增收”。

　　花椒具有耐旱、喜阳等特点，宜生于山坡、沟壑，有落差且向阳的地方。“大红袍”花椒以其色红油重、粒大饱满、麻味醇厚等特点享誉业界。“黄盖”花椒成熟期晚，品质卓越、适应性强，与其他花椒良种搭配种植，可形成“早中晚”采摘时段，为花椒产业的可持续发展提供有力支持。

　　石门村党支部书记、村委会主任王俊英介绍，石门村地处浅山丘陵，“两岭三沟六面坡”，耕地面积有限，村民增收困难。

　　经过外出考察学习，石门村的干部群众发现，花椒易储存，市场前景广阔，村里的土壤和气候条件恰好适合花椒生长。从2019年开始，石门村党员干部带头、当地合作社牵头，发动乡亲们利用房前屋后空地和荒山荒坡，把零散地块连成片，种起了2000多亩花椒。

村民采摘花椒

　　花开蝶自来。石门村花椒项目建成以后，村集体有了稳定收入，带动村民200余人通过种植花椒、入股、务工等渠道增收，日子越过越红火。

　　到了采摘季，饱满的花椒果实缀满枝头，红似火焰，艳若云霞，空气中弥漫着浓郁的麻香。村民们挎着竹篮，在基地中灵活穿梭，手法娴熟地采摘花椒。

　　“村里建了花椒基地，确实造福群众，我们常年在花椒基地干活，还能兼顾家庭。”雷成武说，现在采摘花椒，他一天能挣100多元。

　　王俊英介绍，为了让花椒卖上好价钱，石门村还建了花椒烘干、筛选生产线，从采摘到加工更加便捷。下一步，石门村将继续延长花椒产业链，不断提升花椒经济效益，为乡村全面振兴增动力、添活力。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵珍珍 焦笑笑 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场...
  • 洛阳暑期市场数码消费热 学生族成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    嵩县何村镇：无花...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605