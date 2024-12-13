花椒红了，洛宁县石门村村民的日子红火了

立秋之后，洛宁县马店镇石门村的山坡上、田埂间，洋溢着丰收的喜悦。62岁的村民雷成武正采摘花椒，他的额头渗着汗珠，脸上却挂着藏不住的笑意。因为这满枝的花椒，是乡亲们一年的“盼头”。

立秋之后，洛宁县马店镇石门村的山坡上、田埂间，洋溢着丰收的喜悦。62岁的村民雷成武正采摘花椒，他的额头渗着汗珠，脸上却挂着藏不住的笑意。因为这满枝的花椒，是乡亲们一年的“盼头”。

近年来，石门村瞅准花椒种植的市场前景，引进“大红袍”“黄盖”等优质花椒品种，建设石门村花椒种植基地，采用“合作社+基地+农户”的模式，带动村民进行规模化花椒种植，实现村集体和村民“双增收”。

花椒具有耐旱、喜阳等特点，宜生于山坡、沟壑，有落差且向阳的地方。“大红袍”花椒以其色红油重、粒大饱满、麻味醇厚等特点享誉业界。“黄盖”花椒成熟期晚，品质卓越、适应性强，与其他花椒良种搭配种植，可形成“早中晚”采摘时段，为花椒产业的可持续发展提供有力支持。

石门村党支部书记、村委会主任王俊英介绍，石门村地处浅山丘陵，“两岭三沟六面坡”，耕地面积有限，村民增收困难。

经过外出考察学习，石门村的干部群众发现，花椒易储存，市场前景广阔，村里的土壤和气候条件恰好适合花椒生长。从2019年开始，石门村党员干部带头、当地合作社牵头，发动乡亲们利用房前屋后空地和荒山荒坡，把零散地块连成片，种起了2000多亩花椒。

村民采摘花椒

花开蝶自来。石门村花椒项目建成以后，村集体有了稳定收入，带动村民200余人通过种植花椒、入股、务工等渠道增收，日子越过越红火。

到了采摘季，饱满的花椒果实缀满枝头，红似火焰，艳若云霞，空气中弥漫着浓郁的麻香。村民们挎着竹篮，在基地中灵活穿梭，手法娴熟地采摘花椒。

“村里建了花椒基地，确实造福群众，我们常年在花椒基地干活，还能兼顾家庭。”雷成武说，现在采摘花椒，他一天能挣100多元。

王俊英介绍，为了让花椒卖上好价钱，石门村还建了花椒烘干、筛选生产线，从采摘到加工更加便捷。下一步，石门村将继续延长花椒产业链，不断提升花椒经济效益，为乡村全面振兴增动力、添活力。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵珍珍 焦笑笑 文/图）