得益于文旅产业持续发展 老城区贴廓巷社区群众实现稳定增收

昨日上午，杨会贤手机短信通知如期响起。“稳稳地吃上‘旅游饭’，日子啊，越来越有奔头了！”看着准时到账的房屋租金，她话语中充满喜悦。

谁能想到，几个月前杨会贤一家还是享受政策照顾的低保户。从拿低保金到吃上“旅游饭”，她逢人便说，文旅产业大发展让她信心十足退出低保、开启新生活。

杨会贤今年56岁，家住老城区贴廓巷社区。熟悉情况的人都知道，这些年她过得并不轻松。

公公年迈、儿女尚小，老公因病干不了重活儿……一家五口的日子仅靠杨会贤在福利院工作的数百元微薄工资维持。2004年，考虑其实际生活困难，社区为她家申请了低保。

这几年，老城区大力发展新文旅产业，洛邑古城持续火爆，紧临景区的贴廓巷社区成了“香饽饽”。借着文旅火爆的东风，贴廓巷社区积极引导居民投身文旅产业，在家门口寻找赚钱新门路。

杨会贤一家的转机很快到来。2023年年底，一位汉服店老板来到她家，希望能租用她家20多平方米的临街房开办汉服店。

双方达成协议后，很快第一笔租金就打到了杨会贤的银行账户上，押一付三，共有8000多元。“卡里第一次这么多钱！”杨会贤说，每月多了一笔租金收入，生活更有保障了。

前不久，社区走访核查时，杨会贤主动退出了低保。她说：“现在务工收入加上房屋租金，每月有4000元收入，再拿低保金心里不踏实！希望把名额让给更需要的人。”

在贴廓巷社区，最近还有两户家庭也像杨会贤一样，靠吃上“旅游饭”实现稳定增收，退出了低保。

今年5月，习近平总书记在河南考察时强调：“要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。”

数据显示，近年来，老城区汉服、民宿、餐饮等业态都得到快速发展，2024年全区旅游综合收入约300亿元，带动3万余人就业。贴廓巷社区也一样，辖区已发展168家汉服店、135家民宿，超60%群众通过从事文旅行业实现稳定增收。

数字背后，是一个个家庭命运的改变，更是总书记将文旅产业打造成支柱产业、民生产业、幸福产业重要指示精神的生动实践。

摘掉低保“帽子”那刻，全新生活正向杨会贤招手。她说，要借着文旅产业发展的东风，靠自身努力把日子越过越好。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)