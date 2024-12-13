满城文韵 一颗匠心——规划专家李国恩的洛阳历史文化名城保护实践

十三朝古都洛阳，半部华夏史浓缩于此。登上定鼎门城楼远眺，天街一路向北延伸，巍峨的应天门遗址博物馆端坐在宫城区，邙山上的翠云阁耸立在隋唐洛阳城中轴线最北端，盛唐气象愈加具象，文脉延续、古今交融，更彰显古都特色。

李国恩

五千年历史长河中，河洛文明弦歌不辍、古都洛阳薪火相传。

今年5月，习近平总书记在洛阳考察时指出，“要把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”。在近日召开的中央城市工作会议上，总书记再次强调，要完善历史文化保护传承体系，完善城市风貌管理制度，保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观。

在洛阳，有这样一位城市规划领域的专家，作为“城市文脉守护者”，为历史文化保护传承事业奋战了40余载。

从1984年到洛阳工作以来，他长期奋战在城乡规划建设一线，先后主持编制了第一版洛阳历史文化名城保护规划、第三期洛阳城市总体规划，主导了洛龙区成立之初的规划编制与管理工作，参与了第四期洛阳城市总体规划编制。近年来，他还参与了国土空间总体规划研讨和专家评审工作，并作为专家委员会成员一直在洛阳城市规划领域贡献余热。他就是中国城市规划学会历史文化名城分会荣誉委员、洛阳市国土空间规划委员会专家委员会主委、河南省优秀专家李国恩。

40余载峥嵘岁月，坚守中彰显崇高。今天，让我们一同走近这位被称为“规划活字典”的李国恩，听他讲述洛阳城市规划与历史文化名城保护的点滴故事。

牵头编制第一版洛阳历史文化名城保护规划

谈及这些年编制的规划，李国恩倾注心血最多的，就是他牵头编制的第一版洛阳历史文化名城保护规划。

1982年，洛阳入选国务院公布的第一批国家历史文化名城。出台洛阳历史文化名城保护规划，从科学理论层面确定洛阳保护发展路径，成为当务之急。

1987年4月，我市组建了以李国恩为项目负责人的4人团队，正式启动历史文化名城保护规划编制工作。

那时的他一腔热血，满心欢喜：“这既是一项历史重任，也是对自己专业能力的一次‘大考’。”

经过大量现场踏勘、资料收集、文献查阅、研究分析，李国恩团队梳理归纳出洛阳历史文化4个特征和当时名城现状的8个特色。紧接着，一个突出的现实问题摆在了大家面前——如何做才能编制出既符合国家要求又符合洛阳实际，具有鲜明洛阳名城特色的保护规划？

当时，其他一些名城保护规划，普遍侧重保护古迹、古城及风景名胜区。李国恩认为，这种单纯保护地面文化遗存的做法，对定都时间更久、历史文化厚重、地下遗存丰富的洛阳来说，并不完全适用。

他们团队深入思考后，认为洛阳历史文化名城保护规划应该建立两个体系：一个是历史文化遗产保护体系，一个是历史文化内涵揭示体系。特别是名城历史文化内涵体系的提出，实现与文化遗产本体保护相统筹，才能更好把古都洛阳的形象完整地展示在世人面前。在李国恩看来，“这才是真正的洛阳历史文化名城保护规划”。

基于此，第一版洛阳历史文化名城保护规划提出了一系列在当时具有开创性的保护举措。比如，在国内首次提出保护名城的山水和文化环境要素；比如，在国内首次提出“遗址公园”概念，首次提出展示古代都城遗址中轴线；比如，提出保护涧西苏式建筑群，开国内保护优秀现代建筑先河；比如，在城市中心留下国内规模最大的都城里坊遗址区；比如，在国内首次提出建立揭示名城历史文化内涵体系，包括展示洛河城市历史轴线、隋唐城文化景观轴线、城市时代轴线3条轴线，建设邙山晚眺、洛浦秋风、龙门山色3个风光带和遗址展示、标志物、博物馆、城市雕塑、民俗风情等8大体系。

1988年，洛阳历史文化名城保护规划通过国家名城学组评审，专家评价其“把我国名城保护规划编制推进到揭示名城历史文化内涵的新阶段”。后来，这部规划又被中国城科会历史文化名城委员会评价为“中国城市规划史上的一次突破”。

时光匆匆，转眼近40载。洛阳历史文化名城的保护与发展实现了更好平衡，取得了丰硕成果。这些，都离不开洛阳历史文化名城保护规划的引领。