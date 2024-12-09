洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌在中心城区调研城市提质工作
来源: 洛阳网 2025.08.12 22:36
江凌在中心城区调研城市提质工作时强调
大力实施城市更新 提升城市功能品质

　　12日，市委书记江凌以“四不两直”方式到中心城区部分重点片区、市政道路、防洪渠系、农贸市场调研城市提质工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，抓住用好政策机遇，大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，着力推动城市高质量发展。

　　在瀍河区铜驼暮雨街区，江凌沿瀍河察看岸线空间、街区环境和业态布局，指出要充分发挥洛邑古城引流效应，积极对接高水平策划运营主体，用好滨水空间，增强亮化效果，激活夜经济、提升烟火气，塑造更加亲水灵动的文商旅特色街区。老城区古城片区是打造高品质古都文化体验区的重要板块，江凌走进街巷察看“一横三纵”城市肌理保护提升工程推进情况，与沿线群众、民宿主理人等交流，倾听大家的意见建议。他强调，要切实转变工作作风，高质量推进古城片区改造提升和城市更新，强化责任落实，严把细节品质，高效组织施工，着力盘活闲置资产、激活文旅产业，真正把肌理格局保护好、古都风貌展示好、城市文脉传承好，不断提升游客满意度和群众幸福感。在隋唐洛阳城宫城区，江凌察看中州路下穿宫城区道路规划和应天门南广场街区现状，指出要抢抓政策机遇，集中力量抓好隋唐洛阳城中轴线和宫城区格局保护展示工程建设，统筹推进交通路网提升、重点街区改造等工作，更好展现“盛世隋唐”古都风貌。

　　城市阳台是洛阳现代轴线的重要节点，江凌察看整体风貌、周围环境和商业业态，指出要持续推进城市阳台片区开发，注重调性塑造，营造商业氛围，提升城市形象，着力打造更具魅力的潮流时尚新地标。江凌沿途察看了纱厂东路打通、机场路西延和丝路大道北延等城市交通基础设施谋划推进情况，指出要加快完善城市路网，推动一批重点项目年内开工，着力打通骨干路网堵点断点，提升城市通行能力。

　　正值“七下八上”防汛关键期，江凌来到秦岭防洪渠，检查城市防洪排涝体系建设情况，指出要统筹城市防洪和内涝治理，加快排水防涝设施建设改造，着力提升城市防洪排涝标准，建设安全可靠的韧性城市。

　　调研中，江凌还察看了洛龙区关林农贸市场，指出要优化中心城区农贸市场布局，改善市场环境，规范经营秩序，保障食品安全，让市民“菜篮子”拎得更便捷、更安全、更放心。

　　王军、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
