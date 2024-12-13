近日，有市民通过洛阳网百姓呼声平台咨询住房公积金睡眠账户唤醒、提取等相关问题。

近日，有市民通过洛阳网百姓呼声平台咨询住房公积金睡眠账户唤醒、提取等相关问题。洛报融媒记者采访洛阳市住房公积金管理中心相关负责人，聚焦住房公积金职工睡眠账户形成原因及相关政策等，进行一系列详细解答。

——什么是住房公积金职工睡眠账户？

住房公积金职工睡眠账户，是指长时间未发生缴存、提取业务，无住房公积金贷款余额、无担保、无冻结等限制提取情形的个人账户。

——成为住房公积金职工睡眠账户的原因有哪些？

洛阳自1995年全面推行住房公积金制度以来，住房公积金在提高职工购房能力、促进房地产市场发展、推进城镇化建设等方面发挥了重要作用。随着住房公积金制度不断优化完善，因住房制度改革、单位改制分立、企业更迭发展以及职工变迁等原因，产生了一定数量的睡眠账户。

——洛阳当前住房公积金职工睡眠账户总体规模如何？

截至目前，洛阳住房公积金职工睡眠账户超9万户，总金额达5.62亿元，最长封存时间28年。

——洛阳住房公积金职工睡眠账户治理成效如何？

2024年，洛阳开展住房公积金职工睡眠账户专项治理行动。目前，全市已唤醒睡眠账户7.99万户，累计提取住房公积金6.77亿元。

洛阳市住房公积金管理中心归集执法科科长王珂介绍，睡眠账户中有许多因职工个人信息缺失或单位中断运营，导致职工睡眠账户一直无人认领的情况。通过专项治理，洛阳已为众多睡眠账户找到了“主人”。

——睡眠账户长期未唤醒会有什么影响？

今年4月，洛阳出台了《洛阳市住房公积金职工睡眠账户管理办法》，针对睡眠期超过5年或单位注销(吊销)超过2年的睡眠账户，将挂网公示30天，提示单位及其职工办理汇缴、补缴、销户提取或账户转移手续。逾期未办理的，洛阳市住房公积金管理中心按规定将其转入“集中睡眠户”专户管理。

转入“集中睡眠户”后，之前的住房公积金缴存时间将不再合并计算，对后续办理住房公积金贷款业务将产生影响。

“睡眠账户长期存在会影响住房公积金管理效率和职工相关权益。”王珂提醒，广大职工可通过“全国住房公积金公共服务”小程序、“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号等线上平台查询个人账户状态，或到洛阳市住房公积金管理中心线下窗口办理相关业务。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）